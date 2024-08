Evita una multa de más de 3 mil pesos: Checa el Hoy No Circula para este sábado 10 de agosto

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó a qué vehículos les aplica el Hoy Non Circula para este sábado 10 de agosto. (Especial / El Financiero)

Llegó el sábado 10 de agosto y el programa Hoy No Circula lo sabe. Todos los automovilistas que tengan planeado salir en la CDMX y el Estado de México deben estar atentos a las restricciones para evitar que su auto sea trasladado a un corralón y pagar la multa correspondiente a la infracción.

Además de aplicarse de lunes a viernes, el Hoy No Circula se pone en marcha los sábados de cada mes y es vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

Sin embargo, las reglas de operación del Hoy No Circula establecen que cada sábado se aplica el programa a diferentes vehículos, es decir, a algunos les toca ‘descansar’ un sábado y el siguiente sí pueden salir, salvo cuando se activa la Fase 1 de la contingencia ambiental. La situación cambia en caso de que un auto tenga placas foráneas.

¿Qué automóviles están exentos del Hoy No Circula para esté sábado 10 de agosto?

Esta es la parte sencilla. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) establece que los vehículos que SÍ están exentos del Hoy No Circula sabatino son aquellos que:

Cuentan con holograma 00 de verificación

Tienen holograma 0 de verificación

Vehículos eléctricos

Automóviles híbridos

Vehículos destinados al transporte de pasajeros.

Los vehículos que no cumplan con el Hoy No Circula serán trasladados al corralón; sus dueños recibirán una multa.

Y a todo esto: ¿Qué autos no circulan este sábado 10 de agosto?

De acuerdo con la CAMe, este sábado las restricciones del Hoy No Circula se aplicarán para autos con holograma 2 de verificación.

Además las limitaciones son para vehículos con holograma 1 terminación en número PAR, es decir, los coches cuya placa termina en 2, 4, 6, 8 y 0 no pueden circular hoy en la CDMX y el Estado de México.

Esta medida es vigente para autos con placas de CDMX, Estado de México —donde se realiza el reemplacamiento 2024—, así como de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, entidades que forman parte de la Megalópolis.

Si tienes un vehículo con placas de esos estados, debes saber que las restricciones del Hoy No Circula se aplican de la misma manera, es decir, basada en el tipo de holograma de verificación y en la terminación de las placas.

¿Cuál es la multa por violar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

En caso de que no leas El Financiero y no cumplas con el Hoy No Circula para este sábado 10 de agosto serás acreedor a una multa económica, mientras que tu vehículo será ‘arrastrado’ al corralón por una grúa.

De acuerdo con las normas del Hoy No Circula, si un policía de tránsito te ‘cacha’ circulando, es decir, en flagrante violación a las restricciones, serás acreedor a una multa de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Esa cantidad de UMAs equivale a dos mil 74.80 pesos o hasta tres mil 112.2 pesos.