Examen Comipems 2024: ¿Cuándo se publican los resultados para nivel medio superior?

¿Conoces a algún estudiante que esté a punto de concluir la secundaria? Seguramente decidió presentar la prueba para el Concurso de Asignación a la Educación Media Superior de la Zona Metropolitana, mejor conocido por examen de Comipens, durante el segundo fin de semana de junio.

Las y los jóvenes estudiantes tienen un tiempo máximo de tres horas para resolver el examen. Pero no pueden utilizar calculadora o celular, sino que únicamente se les permite llevar lápiz del número 2, goma y sacapuntas.

Después de presentar el examen en la sede, fecha y horario establecidos en el comprobante-credencial, la mayoría de estudiantes y familias estarían deseos por conocer los resultados. Por eso aquí te decimos a partir de cuándo se podrán consultar.

¿Qué es el examen de Comipems?

La Comipems lanza cada año una convocatoria de examen para alumnos y alumnas de secundaria que deseen conseguir un lugar en algún bachillerato o preparatoria pública de la Ciudad de México y del área Metropolitana.

El examen tiene el objetivo de evaluar los conocimientos que obtuvieron miles de estudiantes en el nivel de educación básica. Con dicho examen, las y los jóvenes intentan ser seleccionados para estudiar en alguna preparatoria o CCH de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), o en una Vocacional del Instituto Politécnico Nacional (IPN), o en algún plantel del Conalep o del Colegio de Bachilleres.

Durante el proceso de selección de 2023, se registraron alrededor de 286 mil 500 aspirantes, de los cuales únicamente 276 mil 853 cumplieron los requisitos para obtener un lugar en alguno de los planteles de las instituciones y subsistemas educativos que forman parte del Comipems, de acuerdo con los datos de la edición 2023-2024 de este concurso.

¿En qué fecha se darán a conocer los resultados del examen Comipems?

Las y los estudiantes de nivel secundaria que realicen el examen de Comipens podrán consultar los resultados el viernes 9 de agosto.

Dichos resultados se darán a conocer a través del sitio oficial, después de revisarlos detenidamente los estudiantes deberán seguir las instrucciones para comenzar con las inscripciones en la escuela que hayan quedado seleccionados.

Cabe mencionar que la asignación de las escuelas de nivel medio superior se realizará con base en el puntaje obtenido en dicho examen y en los planteles que hayan sido seleccionados.

¿Se eliminará el examen de admisión Comipems?

En distintas ocasiones, Clara Brugada, candidata electa para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ha expresado su intención por eliminar el examen Comipems, debido a que considera que los jóvenes no deben perder la oportunidad de seguir estudiando al no ser seleccionados. Sin embargo, aún no se conocen detalles precisos acerca de dicha iniciativa.

Anteriormente, en junio de 2022, cuando Claudia Sheinbaum aún fungía como jefa de Gobierno de la CDMX, se propuso eliminar el examen de admisión a nivel medio superior, ya que se consideró que ningún joven que obtuviera calificación aprobatoria en la secundaria tendría que presentar un examen para seguir estudiando.

“Debería de haber un bachillerato cerca de cada uno de nuestros hogares, para que los jóvenes, todos, tuvieran el derecho a una escuela Media Superior de calidad, sin necesidad de pasar un examen”, declaró en su momento la actual abanderada presidencial.