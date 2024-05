Maestros de la CNTE protestan en la sede de Morena: Esto es lo que piden

Maestros de la CNTE se manifestaron frente a la sede del partido Morena para exigir la derogación de la Reforma Educativa y no más simulaciones por parte de las y los legisladores. (Cuartoscuro)

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon la entrada y salida de las oficinas de Morena en la Ciudad de México este jueves.

Alrededor de 100 docentes llegaron al lugar, donde hicieron pintas en la puerta de entrada y en el piso. Ahí plasmaron sus peticiones. Los maestros piden más presupuesto a la educación, pensiones dignas y la derogación a la ley de educación.

Dentro de las instalaciones de Morena se encontraban reporteros que cubrían la conferencia del líder nacional del partido, Mario Delgado, quien también está ‘atrapado’ en el lugar.

Delgado intentó abrir un diálogo con los manifestantes para dejar salir a las personas de medios de comunicación, pero los docentes recriminaron el haber votado a favor de la ley educativa.

En videos compartidos en redes sociales, se observa a reporteros y a Delgado Carrillo dentro del inmueble, mientras manifestantes corean: “Si no hay solución, dejamos el plantón” y “La CNTE no se rinde, la CNTE no se va”.

“Morena decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería”, coreaban las personas, de acuerdo a los videos compartidos por los propios reporteros que se encuentran ahí.

Asimismo, los manifestantes quemaron algunas lonas o pancartas frente a la sede de Morena