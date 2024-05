No te pases, maestro: Activan Doble Hoy No Circula en quincena, para el miércoles 15 de mayo

¡Sigue la contingencia ambiental! En la zona metropolitana, continúa una mala calidad del aire y por eso se activó la Fase 1 el lunes 13 de mayo. Para este miércoles, las medidas serán el Doble Hoy No Circula para disminuir la cantidad de partículas contaminantes en el ambiente.

Pese a las medidas de la Fase 1 de la contingencia ambiental, la calidad del aire en CDMX y el Estado de México no mejora. A las 14:00 horas, la calidad del aire se ubicó como muy mala con un índice de 165 ppb (partículas por billón), en la estación de Tlalnepantla, Estado de México, de acuerdo con el Índice de Calidad del Aire CDMX. Esto debido a la presencia del contaminante O3 (ozono). Y a las 15:00 horas, la contaminación subió a 171 puntos.

Tras ese registro, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene activa la Fase 1 de la contingencia ambiental y las restricciones relacionadas con el Doble Hoy No Circula.

A lo largo de este 2024 se han activado ocho contingencias ambientales debido a los altos índices de contaminación que se han registrado.

¿Qué autos NO circulan este miércoles 15 de mayo?

El festejo del Día del Maestro se verá ‘ensombrecido’ por el Doble Hoy No Circula que estará vigente entre las 5:00 y las 22:00 horas de este miércoles 15 de mayo.

A través de un comunicado emitido la tarde de este martes, la CAMe dio a conocer qué autos NO circulan este miércoles 15 de mayo.

Las restricciones a la circulación vehicular aplican en estos casos:

Mañana miércoles 15 de mayo, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Los taxis con holograma de verificación “00″, “0″, “1″ o “2″ que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

¿Qué hacer ante el calor en CDMX?

Debido a las altas temperaturas que permanecen luego de que terminara la segunda ola de calor y debido a la contingencia ambiental, el Gobierno capitalino ha emitido recomendaciones para cuidarse del clima.

Entre las recomendaciones está no realizar actividades al aire libre durante los días de contingencia ambiental, debido a la presencia del ozono, así como no fumar y no quemar basura.

Recuerda que se activó contingencia ambiental atmosférica por ozono en la #ZMVM.



Sigue las recomendaciones y mantente informado:



🚫No realizar actividades al aire libre

🚫No fumar

🚫No quemar basura

✅Seguir el programa "Hoy no circula"#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/yNS3LF6yy3 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 14, 2024