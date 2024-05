Suspenden contingencia en CDMX y Edomex: ¿Qué autos ya pueden circular el domingo 5 de mayo?

La Comisión Ambiental de la Megápolis (CAMe) suspendió este sábado la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica, lo que significa que el programa Hoy no Circula y sus medidas ya no aplicarán para el domingo 5 de mayo.

La CAMe informó que a partir de las 17:00 horas de hoy, se levantó la contingencia debido a que las concentraciones horarias de ozono fueron menores a las que establece el programa para dar por concluida la contingencia, por lo que la calidad del aire mejoró significativamente.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Ciudad de México, en las últimas horas “el sistema de alta presión perdió intensidad, reduciendo la estabilidad atmosférica con incremento en la ventilación en el Valle de México”, lo que permitió la formación de nubes.

Además, indicó que las condiciones meteorológicas “continuarán favorables para la dispersión de contaminantes en el resto de la tarde de hoy”.

A largo del sábado 4 de mayo, las diferentes estaciones de monitoreo de calidad de aire reportaron hasta 147 ppb de ozono y otros contaminantes, como partículas PM10 y PM 2.5.

Muy mala calidad del aire en CDMX y Edomex.

¿Qué autos ya podrán salir el domingo 5 de mayo?

¿Pensabas salir este domingo? Entonces te tenemos buenas noticias, pues para el 5 de mayo no aplicará el Hoy No Circula ni el Doble Hoy No Circula, por lo que todos los autos, incluidos los foráneos, podrán transitar con normalidad.

Esto se debe a que, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) capitalina, los domingos es el único día de la semana en el cual no funciona el programa, por lo que todos los vehículos pueden circular sin restricciones en el Valle de México.

Por esta razón, todos los automóviles con hologramas “0″, “00″, “1″ y “2″, sin importar la terminación de su placa, serán libres de transitar por calles de la CDMX y Edomex.