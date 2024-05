Miércoles de doble Hoy No Circula por contingencia: Así queda el programa para el 1 de mayo

Las autoridades del Valle de México activaron la fase 1 de la contingencia ambiental, esto debido a la mala calidad del aire registrada la tarde de este martes 30 de abril. Con ello, también se activa el programa doble Hoy No Circula para este miércoles 1 de mayo.

Con ello, una serie de autos en la Ciudad de México y el Estado de México no podrán circular ante la concentración de contaminantes, por lo que si tu auto resulta afectado con la medida deberás tomar el transporte público o cualquier otra medida para legar a tu trabajo.

La buena noticia es que el doble Hoy No Circula aplicará únicamente el miércoles 1 de mayo, cuando se conmemora el Día del Trabajo y millones de trabajadores y estudiantes descansan debido a que es feriado.

Sin embargo, en caso de que no mejore la calidad del aire, es posible que el Hoy No Circula también aplique hasta el jueves 2 de mayo, lo que implica que hasta durante dos días no puedas usar tu auto.

Así queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex para el miércoles 1 de mayo

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, estos son los autos afectados por el programa doble Hoy No Circula este miércoles de contingencia ambiental:

¿Qué autos NO circulan en CDMX y Edomex?

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Autos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9.

Los carros de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4 .

terminación de . Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado , nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. Restricción a la circulación de la mitad de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

Autos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la Ciudad de México o del Estado de México.

Los taxis con holograma de verificación “00″, “0″, “1″ o “2″ que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos SÍ circulan en CDMX y Edomex?