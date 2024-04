MAPAS: Así quiere Taboada expandir la Línea 2 del Metro sobre el Tren Ligero

Santiago Taboada, candidato para ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ha insistido en una propuesta para ampliar la Línea 2 del Metro capitalino, que corre de Taxqueña a Cuatro Caminos.

La idea es que la Línea Azul pueda llegar al Estadio Azteca, una zona donde no hay conexión del Metro. No obstante, en ese lugar sí existe otro medio de transporte que corre precisamente de Taxqueña hasta el centro de Xochimilco: el Tren Ligero.

Con mapas, te explicamos cómo está la distribución de la Línea 2, el Tren Ligero y cuál es el plan de Taboada para expandir el transporte público previo al Mundial de Futbol 2026.

¿Cuál es la Línea 2 del Metro y el Tren Ligero?

La Línea 2, identificada por su color azul, tiene una longitud de 20 kilómetros 713 metros para conectar un total de 24 estaciones, desde Taxqueña hasta Cuatro Caminos, que son las estaciones ubicadas en Coyoacán al sur de la CDMX y Naucalpan, Estado de México.

Este es el trazo de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México. (Google Maps)

Santiago Taboada todavía no ha presentado un mapa específico ni planes completos sobre cómo sería la extensión de la Línea 2 hasta la estación del Estadio Azteca. No obstante, por sus recientes explicaciones, se entiende que se realizaría una reconversión del Tren a Metro, que tiene mayor capacidad para llevar más personas en los trayectos.

Actualmente el Tren Ligero tiene 16 estaciones y dos terminales: Taxqueña y Xochimilco. Y tiene una capacidad máxima de 347 pasajeros por cada convoy. Su servicio es más barato, pues cuesta tres pesos por viaje, en comparación con el Metro que cuesta cinco pesos.

Trazo de las estaciones que componen al Tren Ligero de la CDMX. (Gobierno de la CDMX)

¿Qué ha dicho Taboada sobre la ampliación de la Línea 2 del Metro?

Debido a que en un par de años la Copa del Mundo 2026 se jugará en los países coanfitriones de Estados Unidos, Canadá y México, Taboada ha planteado la necesidad de hacer alteraciones en el trazo del Metro para que los viajeros y visitantes en general tengan acceso al Estadio Azteca, donde se espera que haya al menos cinco partidos de futbol.

Este estadio en la CDMX se encuentra en Santa Úrsula Coapa y actualmente la vía para llegar es el Tren Ligero, que tiene una estación con ese nombre, así como algunas rutas de camiones colectivos.

Al respecto, Taboada ha cuestionado cómo llegarán los visitantes desde el aeropuerto hasta el Estadio Azteca.

“Hay un tramo del Tren Ligero (...) ¿Qué queremos? Que ese tramo que ya está trazado se convierta y sea la continuación del Metro. Que por lo menos lleguemos, y ese es un compromiso que voy a hacer, que lleguemos al Mundial en Metro. Vamos a llegar al Mundial en Metro, por lo menos a la estación Estadio Azteca”, apuntó en una entrevista reciente con Joaquín López-Dóriga.

Santiago Taboada recordó que actualmente en Taxqueña, la conexión para ir hacia el estadio es por medio del Tren Ligero, “donde caben muy pocas personas, va a 20 (km) por hora y hace todo más lento. Así no podemos recibir a mucha gente que va a venir a esta ciudad”, dijo.

“¿Qué queremos? Mantener y ampliar. Y este ejemplo te ponía: ya está el trazo, ya está el trazo en la Calzada de Tlalpan. Ahora hay que modernizarlo, hay que mejorarlo y hay que convertirlo en un transporte público masivo”, explicó Taboada en esa entrevista.

No ha sido claro sobre si se planea quitar el Tren Ligero desde Taxqueña hasta la estación Estadio Azteca para transformarlo en Metro, pues Taboada no ha presentado los planos para ello. No obstante, parece sugerir que sí.