Lunes sin contingencia en CDMX y Edomex: Así aplica el Hoy No Circula

El Hoy No Circula aplica con normalidad este lunes 26 de febrero en CDMX y Edomex. (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Después de tres días, la Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la contingencia ambiental la tarde de este domingo 25 de febrero, por lo que el programa Hoy No Circula aplicará con normalidad el lunes.

Por ello, solo los automóviles con engomado color amarillo, terminación de placas 5 y 6, y que tengan el holograma 1 o 2 deberán quedarse en casa este 26 de febrero, de acuerdo a lo establecido en el Hoy No Circula, en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Hoy No Circula Este lunes no circulan los vehículos con engomado amarillo. (Especial)

¿Habrá doble Hoy No Circula este lunes?

Para este lunes ya no aplica el doble Hoy No Circula, pues las partículas de ozono ya no representaron problemas. El Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la CDMX informó que el sistema de alta presión que se encuentra sobre el centro del país perdió intensidad, lo que propició una reducción de la estabilidad atmosférica y mayor velocidad del viento en el Valle de México.

La estación Ajusco Medio de la alcaldía Tlalpan reportó un valor máximo de ozono de 11 4 ppb. Además, se prevé que las condiciones meteorológicas serán mejores para la dispersión de contaminantes, por lo que la medida fue suspendida.

Recuerda que este programa solo se implementa si hay contingencia ambiental.

¿Qué autos sí circulan este lunes 26 de febrero de 2024?