¿Se cancelan las ‘trajas’? Xochimilco tendrá Ley Seca durante un mes por esta razón

Con el objetivo de no afectar las conmemoraciones en Xochimilco, el gobierno de la CDMX activó la Ley Seca. (Cuartoscuro)

Un sector de la alcaldía Xochimilco tendra Ley Seca, por lo que no tendrá permitido vender alcohol durante ciertos días de enero y febrero, según informaron las autoridades de la Ciudad de México este lunes 15 de enero.

El acuerdo por el que se ordena la suspensión de actividades para la venta o expendio de bebidas alcohólicas se extenderá durante 29 días en diferentes pueblos de Xochimilco, y esto se debe a las fiesta patronales que se realizan en las localidades.

Si bien la prohibición incluye la venta de bebidas alcohólicas en la mayoría de espacios exclusivamente destinados para ello, así como supermercados y tiendas de abarrotes y de autoservicio, los establecimientos de impacto vecinal que venden alcohol no tendrán restricciones, ya que solo se sirven para ‘copeo’.

La prohibición de venta de bebidas durante esta Ley Seca en Xochimilco también representa sanciones contra las personas que instalen puestos emergentes con motivo de las fiestas; sin embargo, esto no quiere decir que en todo Xochimilco aplique la medida. Solo será en las calles, avenidas y vialidades que comprenden a los pueblos, es decir, que si no vives en alguna colonia con fiesta patronal, no tendrás inconveniente en ir a comprar cervezas, vinos, entre otras opciones.

Ley seca en Xochimilco: Estos son los pueblos en los que estará prohibido vender y comprar alcohol en enero y febrero

El documento expedido en la Gaceta de la Ciudad de México indica que los pueblos en los que habrá Ley Seca en Xochimilco son: