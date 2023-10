Poder Judicial protesta en la CDMX: ¿En qué puntos se manifiestan este martes?

Por segundo día consecutivo, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) llamaron este martes 17 de octubre a un paro pacífico en la Ciudad de México ante la posible desaparición de los 12 fideicomisos que busca eliminar el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante las amenazas del paro nacional por el recorte a los fideicomisos del Poder Judicial, López Obrador pidió esta mañana a los trabajadores no dejarse manipular y aseguró que su gobierno solo busca reducir los sueldos a los cargos más altos y eliminar los privilegios.

“Que no los engañen, es arriba, eso es lo que propuso el Congreso, quitarle los privilegios a los de arriba, no a los de abajo, no se les va a reducir el sueldo ni se les van a quitar las pensiones, es hacer algo parecido ni siquiera tan drástico o tan justo como lo que se hizo en el Poder Ejecutivo, que le pregunten a los trabajadores, a quién se le redujo el sueldo, a quién se le quitaron prestaciones”, argumentó.

Ayer, el sindicato solicitó a la presidenta de la judicatura, Norma Piña, que se declarara como “día inhábil”, así como un paro de labores.

“Los trabajadores que integran el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en unión con esta agrupación sindical, han convocado a un paro nacional en defensa del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de preservar la independencia de este poder”, sostuvo el sindicato.

Sin esperar respuesta de la ministra, los trabajadores acudieron a las sedes y forzaron que se frenaran las labores en cuatro de ellas. El CJF compartió que “por causas de fuerza mayor, se suspenden las labores” en 54 juzgados y 39 tribunales.

¿En qué puntos de CDMX protestan trabajadores del Poder Judicial?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, los trabajadores del Poder Judicial protestan en los siguientes puntos de la Ciudad de México:

Cuauhtémoc

Hora: 08:00 horas

Lugar: Poder Judicial de la Ciudad de México, Dr. José María Vértiz No. 211, colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc.

Poder Judicial de la Ciudad de México, Dr. José María Vértiz No. 211, colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc. Aforo aproximado: 250 personas

Venustiano Carranza

Hora: 08:00 horas

Lugar 1: Edificio Sede del Palacio de Justicia San Lázaro Av. Eduardo Molina No. 2, Col. El Parque, Alc. Venustiano Carranza.

Edificio Sede del Palacio de Justicia San Lázaro Av. Eduardo Molina No. 2, Col. El Parque, Alc. Venustiano Carranza. Lugar 2: Instituto de la Judicatura Federal Sidar y Rovirosa No. 236, Col. El Parque, Alcaldía Venustiano Carranza.

Instituto de la Judicatura Federal Sidar y Rovirosa No. 236, Col. El Parque, Alcaldía Venustiano Carranza. Aforo aproximado: 300 personas.

Iztapalapa

Hora: 08:00 horas

Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alcaldía Iztapalapa.

Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alcaldía Iztapalapa. Aforo aproximado: 250 personas.

Álvaro Obregón

Hora: 08:00 horas

Lugar: Sede Insurgentes Sur del Consejo de la Judicatura Federal Av. Insurgentes Sur No. 2417, Col. San Ángel, Alc. Álvaro Obregón

Sede Insurgentes Sur del Consejo de la Judicatura Federal Av. Insurgentes Sur No. 2417, Col. San Ángel, Alc. Álvaro Obregón Lugar 1: Edificio Prisma Av. Insurgentes Sur No. 2065, Col. San Ángel, Alc. Álvaro Obregón.

Edificio Prisma Av. Insurgentes Sur No. 2065, Col. San Ángel, Alc. Álvaro Obregón. Lugar 2: Edificio Florida Av. Insurgentes Sur No. 1888, Col. Florida, Alc. Álvaro Obregón.

Edificio Florida Av. Insurgentes Sur No. 1888, Col. Florida, Alc. Álvaro Obregón. Lugar 3: Edificio Revolución - Av. Revolución No. 1886, Col. San Ángel, Alc. Álvaro Obregón-Av. Revolución No. 1340 y 1508, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón.

Edificio Revolución - Av. Revolución No. 1886, Col. San Ángel, Alc. Álvaro Obregón-Av. Revolución No. 1340 y 1508, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón. Lugar 4: Edificio Las Flores Blvd. Adolfo López Mateos No. 2321, Col. Tlacopac, Alc. Álvaro Obregón.

Edificio Las Flores Blvd. Adolfo López Mateos No. 2321, Col. Tlacopac, Alc. Álvaro Obregón. Lugar 5: Torre Zafiro II Periférico Sur No. 4124, Col. Jardines del Pedregal, Alc. Álvaro Obregón.

Torre Zafiro II Periférico Sur No. 4124, Col. Jardines del Pedregal, Alc. Álvaro Obregón. Lugar 6: Poder Judicial de la Federación (PJF) Periférico Sur No. 1950, Col. Los Alpes, Alc. Álvaro Obregón.

Tlalpan