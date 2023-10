Picnic en el eclipse solar y Música contra el Olvido en Las Islas de la UNAM

Ubicadas en el corazón de Ciudad Universitaria, este 14 de octubre Las Islas se vestirán de gala para convertirse en sede de dos eventos inolvidables que coincidirán en pleno campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Todo empezará a las 9:36 am cuando la Luna se pose entre el Sol y la Tierra para formar un majestuoso eclipse solar anular, que será la excusa perfecta para un picnic universitario a plena sombra. Más tarde, la música electrónica y los beats se apoderarán de la zona en punto las 4pm, para conmemorar el Día Internacional de la Música (1 de octubre) y al Movimiento Estudiantil del 68 (2 de octubre), en un mismo concierto, mini festival conocido como Música Contra el Olvido (MCO) 2023, que este año llega a su quinta edición.

Picnic con eclipse solar

Los eclipses de Sol son un evento extraordinario en la naturaleza, como lo refiere la astrónoma universitaria Julieta Fierro. Que el centro visible de la Luna se sobreponga al del Sol y lo haga desaparecer del todo o parcialmente, por unos instantes, como en un cuento de Rady Bradbury, a los ojos de quienes contemplan este circo de sombras interplanetario desde la Tierra, es algo que puede contemplarse muy pocas veces en la vida.

Para vivir al máximo el eclipse anular de Sol que se podrá ver de manera parcial la mañana de este sábado 14 de octubre en la Ciudad de México, CulturaUNAM ha organizado el programa multidisciplinario Pícnic bajo la sombra en Las Islas de Ciudad Universitaria, en colaboración con el Instituto de Astronomía (IA), la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, Universum, la Dirección General de Atención a la Comunidad de la Universidad y la Secretaría de Educación, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.

La cita comienza a las 9:36 am, en este picnic en donde se contará con varios invitados especializados en el tema, como los doctores Jesús González y José Franco, quienes le aportarán a los asistentes una breve introducción, al tiempo que guiaran al público para disfrutar mejor del fenómeno astronómico de manera segura. Continuará la conferencia magistral, “México bajo la sombra de la luna: Eclipses solares de 2023 y 2024″ impartida por Julieta Fierro, astrónoma y divulgadora de la ciencia, quien será presentada por Jesús Gonzales, doctor e investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Habrá música en el Homenaje a Javier Álvarez, realizado por el compositor Tobías Álvarez; y la obra Kepler´s Harmony of the Worlds, de Laurie Speigel, presentada por Juan Ayala (director del Festival CulturaUNAM) y Amanda de la Garza (directora de Artes Visuales de la UNAM).

Al final del picnic se presentará el libro Astronomía para astrólogos, con la presencia de Jesús Gonzales, doctor e investigador en el Instituto de Astronomía, UNAM, y Paola Morán, directora de Editorial Siglo XXI.

Música contra el Olvido

En el Festival CulturaUNAM decimos “no” al olvido con música a todo volumen y con la participación de importantes exponentes de la escena nacional, en el concierto Música Contra el Olvido (MCO), que este año llega a su quinta edición.

The Wookis, Tex-Tex y otras bandas se presentarán este 14 de octubre en Ciudad Universitaria. (CulturaUNAM)

El sábado 14 de octubre en Las Islas de Ciudad Universidad también habrá pop psicodélico, electrónica, techno, disco, fusión y rock para ponerse a bailar, brincar y conmemorar el Día Internacional de la Música, instaurado por la UNESCO el primero de octubre.

Todo comienza a las 4pm con la llegada de GRLS, este dueto conformado por los multiinstrumentistas y productores Lucca Necoechea y Diego Andlovin, quienes elevarán su pop psicodélico plagado de sonidos y texturas inesperados, para crear atmósferas sonoras desde el escenario de Las Islas.

Después toca el turno a Tex Tex, uno de los grupos más gustados del rocanrol mexicano, que con una alineación renovada mantiene en alto la bandera del “Rock Ejidal” que crearon hace ya casi 40 años sus fundadores. Con el bajista original, Chucho Tex, como líder de la banda, los herederos de los “Muñecos de Texcoco-Texcoco” deleitarán al respetable con una buena dosis de su mezcla de rock, rhythm and blues, country y música norteña.

Desde una galaxia no tan lejana llegará al escenario de MCO 2023 el ritmo fusión de disco y techno de The Wookies, dupla espectacular de DJs que hace homenaje a la especie del buen Chewbacca, personaje entrañable de la saga de Star Wars. Su novedoso y electrizante discotecno, los ha llevado a conquistar escenarios como Glastonbury y el EDC y a alternar con monstruos de la talla de The Chemical Brothers.

Alguien que no necesita presentaciones dentro de la escena nacional es Camilo Lara y su proyecto Instituto Mexicano del Sonido (I.M.S.), que transita por todos los géneros, creando ritmos como irresistibles ensaladas sonoras en donde habitan la cumbia, el danzón, el chachachá, el mambo o la experimentación sonora de Juan García Esquivel, aderezada con pop, hip hop, surf, garage y música electrónica.

Todo culminará con el arribo de sus majestades techno, de dos músicos de larga trayectoria que han sabido mantenerse en el gusto de la gente desde los lejanos días de 1999. Se trata de Nortec: Bostich + Fussible, representantes enormes del norteño con el techno, especialistas en sintetizadores y acordeón, que pondrán a bailar a todas y a todos los invitados al escenario de #MCO2023.

Como maestro de ceremonias, este encuentro tendrá a DJ Karim Caleth, integrante de la escena local hiphopera que brindará al público interludios de alto impacto.

Este año se suma a MCO una potente selección de Djs y representantes del hip hop mexicano: Doggie García, Primero Company, Metrik Vader y Tino El Pingüino.

No olvides traerte una buena manta para disfrutar con comodidad y de manera segura de estos eventos; recuerda usar protector solar, ropa cómoda, traerte tus tenis más aesterik, dejar en casa todas las bebidas alcohólicas y recoger toda basura que llegues a generar.