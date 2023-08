Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, se ‘destapa’ como ‘corcholata’ para la CDMX

¡Otra mujer se une a la lucha por la Jefatura de Gobierno! Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, reveló este viernes 11 de agosto que busca la candidatura para encabezar la Ciudad de México.

“Mañana haré un llamamiento a la Ciudad muy importante, en muchos sentidos, pero al final levantaré la mano, y por supuesto el corazón, para ser una de las mujeres que contiendan a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México”, apuntó.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Mariana Moguel adelantó que mañana, en compañía de su mamá Rosario Robles, tendrá un evento en la CDMX para abordar las problemáticas de la capital del país y escuchar a la gente.

“Mañana tendré un evento ciudadano (...) Nuestra Ciudad está dolida, quien nos gobernó siempre pensó siempre en votos electorales y dejó grandes deudas en nuestra Ciudad, en la parte de seguridad, en la parte de nuestras mujeres”, sostuvo.

Sin embargo, admitió que no será fácil alcanzar la candidatura del Frente Amplio, ya que “muchos argumentan que he estado alejada de la política, no lo he estado, he estado sin fuero, sola, acompañada de mi familia”.

Además, Moguel aseguró que ha sido criticada por no tener un puesto, una alcaldía, ni los recursos que otras u otros sí, “pero tengo el corazón muy grande, el amor por mi Ciudad”.

“Ahí estaré, una vez más, dando la cara, viendo de frente a la gente y no con palabras, con acciones (...) Ahí estaré inscribiéndome para aspirar a poder ser la candidata a Jefa de Gobierno de nuestra gran capital”, finalizó.

¿Quiénes son los candidatos de la oposición a la Jefatura de la CDMX?

De lado de la coalición Va por México se encuentran los siguientes personajes reconocidos por la población capitalina:

Santiago Taboada

El alcalde de Beníto Juárez, Santiago Taboada, es la segunda ‘corcholata’ de la oposición más popular, con 27 por ciento de opinión favorable, detalla la encuesta más reciente de El Financiero.

Adrián Ruvalcaba

El alalde priista de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, cuenta con 21 por ciento de opinión favorable.

Kenia López Rabadán

La senadora panista, Kenia López Rabadán, cuenta con el 18 por ciento de aprobación de los chilangos.

Al preguntar a quién prefieren como candidata o candidato de una alianza PAN-PRI-PRD en la ciudad, la senadora Gálvez obtiene 18 por ciento de las menciones, seguida por el alcalde Taboada, quien subió a 14 por ciento y en tercer lugar está Rubalcava, con 9 por ciento, un punto arriba de la senadora Kenia López Rabadán, con 8 por ciento de apoyo.