‘No fue un suicidio, la aventaron’: Afirma testigo de la muerte de 2 personas en el Metro

Dos personas murieron la tarde del miércoles 2 de agosto arrolladas por un convoy del Metro de la CDMX en la estación Hidalgo de la Línea 2.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 16:30 horas. En un inicio, el Metro señaló que se trataba presuntamente de un suicidio; sin embargo, testigos aseguraron que un hombre habría empujado a una mujer a las vías del Metro, para después, él mismo aventarse al paso del convoy. Ambas personas murieron al instante.

De inmediato, servicios de emergencia acudieron al lugar para rescatar los cuerpos de las víctimas. El servicio en la Línea 2 del Metro estuvo suspendido por 30 minutos.

#AvisoMetro: El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 2. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren. — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 2, 2023

¿Qué pasó en la estación Hídalgo de la Línea 2 del Metro?

“Yo llegué y bajé las escaleras, vi a una señorita que estaba ahí parada, yo estaba a medio metro de ella; no recuerdo bien, estaba ella en su celular; de repente, sentí cómo salió una persona corriendo y la aventó y la muchacha cayó a las vías y, en el momento que ella cae a las vías, esa misma persona se aventó, él se aventó”, dijo en entrevista tras testificar en la Fiscalía capitalina.

“Deben estar las (grabaciones) de las cámaras. Estaba la señorita solita parada ahí, yo no la vi con nadie. Nada más vi cómo llegó ese hombre, la aventó y al aventarla, él mismo se impulsó y se aventó como si fuera una plancha. Después vi cómo pasó el Metro y destrozó a la señorita, yo calculo que tenía unos 20 o 18 años, no sé, era una señorita muy joven. No fue nada fácil ver esa situación”, añadió visiblemente afectado.

Tras los hechos, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo.

Integramos una carpeta de investigación, por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículos, luego de la muerte de un hombre y una mujer, ocurridas en la Línea 2 del @MetroCDMX. Personal pericial y de investigación realizan las indagatorias correspondientes. — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 3, 2023

Familiares y testigos fueron trasladados al bunker de la Fiscalía para presentar su testimonio y recibir atención psicológica.