Retiro de cables en desuso en CDMX: ¿Cuándo comienza?

El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, presentó un Convenio de Colaboración con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) y con la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) para retirar cables en desuso en la vía pública de la Ciudad de México.

El objetivo del retiro de cableado es garantizar el derecho de los habitantes capitalinos al acceso a las telecomunicaciones y a espacios públicos seguros.

“Ayuda mucho en materia de Protección Civil este convenio y a la seguridad de las personas que transitan por las calles y también a quienes están ejerciendo, precisamente, su derecho a usar estas tecnologías, porque, incluso una persona que no tiene problema alguno, que su servicio está vigente, puede tener el riesgo de que pueda ser arrancado por un camión que pasa y se lleva por delante un cableado que se encuentra tirado sobre el arroyo vehicular”, expresó Batres en conferencia de prensa.

El mandatario capitalino agradeció la colaboración de las empresas AT&T, Megacable, MCM Telecom, Izzi, Telmex y Totalplay; las cuales, de septiembre a noviembre de cada año, realizarán jornadas para el retiro de su cableado en desuso.

“Aún sin tener un reporte específico, el conjunto de las empresas va a hacer su revisión para ver qué cableados ya no se están usando, qué usuarios ya no están haciendo vigente su contratación por algún motivo, porque ya no quieren el servicio o se cambiaron de domicilio o cualquier otra razón o qué cableado también se encuentra ya descompuesto o inutilizado”, detalló.

¿Cómo reportar cableado en desuso en la CDMX?

El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Antonio Peña Merino, señaló que el acuerdo firmado contempla revisar y retirar de forma anual y programada cables en desuso.

Explicó que para realizar el reporte ciudadano a través del SUAC, la ADIP tiene a disposición el portal de internet https://atencionciudadana.cdmx.gob.mx/login, la App CDMX, y el *0311 de Locatel; el reporte será canalizado a la Agencia, y las empresas procederán al retiro del cableado reportado.