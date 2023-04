¿Calor y lluvia? Este clima se espera en CDMX para este sábado 8 de abril

Si aún no has salido de casa, prepara un outfit ligero… pero no olvides la sombrilla porque también se prevén lluvias para este sábado 8 de abril en la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para este Sábado de Gloria se espera un ambiente caluroso para el mediodía; sin embargo, para la tarde se prevén lluvias con intervalos de chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Además, predominarán vientos de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 25 km/hr en gran parte de la CDMX. Esta misma dependencia advirtió que se registran Índices de Radiación UV extremadamente altos en la Ciudad de México, por lo que pidió a los capitalinos protegerse.

¡Buen día! Este #sábado se espera ambiente #caluroso después del mediodía, con cielo medio nublado a #nublado y #lluvias con intervalos de #chubascos, actividad eléctrica y posible caída de #granizo. Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/stTEPmf6os — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 8, 2023

¿En qué estados se esperan lluvias este 8 de abril?

Para este sábado, el frente número 47 se extenderá desde el norte del Golfo de México hasta el sureste del país, combinado con una interacción de baja presión, lo cual originará chubascos, lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional.

Ante esto, la Conagua advirtió que las precipitaciones podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de generar deslaves e inundaciones en zonas bajas del país.

También la masa de aire frío asociada al frente mantendrá ambiente templado en el noreste y oriente de México, además de viento con rachas de 40 a 60 km por hora en el litoral de Tamaulipas, Veracruz e Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como bancos de niebla en zonas de la Sierra Madre Oriental.

Por esta razón, la Conagua advirtió que se esperan lluvias en los siguientes estados: