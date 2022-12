Fiscalía acepta error en caso de Elisa Xolalpa, atacada con ácido

Cuando Elisa Xolalpa tuvo tres hijas y un trabajo que disfruta y con el que mantiene a su familia logró una de sus victorias: hacer fracasar el deseo de quien hace dos décadas la atacó con ácido con la intención de enterrarla en vida. Otra sigue pendiente: que se haga justicia.

“Mamá, ¿Qué es el ácido?”, le preguntó un día Daniela, de 9 años, a su madre. Elisa Xolalpa recuerda que por un instante se quedó muda. Luego contestó que era un líquido que utiliza en el invernadero y que es peligroso. Otro día la pequeña salió llorando desconsolada de la escuela, “Unos niños me dijeron que eras muy fea, mamá, y no es cierto”, recuerda que le dijo.

A Xolalpa la ataron a un poste antes de arrojarle el químico. El ácido deshizo las cuerdas pero también su ropa y su cuerpo mientras corría medio desnuda en busca de ayuda. Tenía 18 años y un hijo de su agresor. Lleva 40 cirugías en su cuerpo.

Buscar la justicia

Cuando el ataque de Elisa ocurrió, en 2001, ella denunció la agresión, pero su carpeta de investigación se extravió y aunque durante varios años estuvo indagando ninguna institución le dio respuesta sobre la investigación.

“Fue cuando decidí ya no buscar, ya no saber más, porque aparte este sujeto ya se había ido, o yo creí que jamás iba a regresar y pues así fue durante 19 años. Y él al final, en el mes de agosto del 2019 regresa. Y me busca y me empieza a agredir nuevamente, me empieza a violentar”, lamenta.

Elisa volvió a interponer una denuncia. En febrero de 2021, Javier Edilberto fue detenido y en diciembre fue declarado culpable, pero no por intento de feminicidio, sino por violencia familiar, por lo que fue sentenciado a cinco años de prisión con la posibilidad de llevar el proceso en libertad si pagaba 30 mil pesos.

Tras apelar la sentencia, Elisa, junto con colectivas feministas de las que se apoyó, logró que la pena ascendiera a siete años, pero todavía espera que se reponga el proceso de 2001, que se juzgue a su expareja por intento de feminicidio y que haya justicia.

Disculpa de la Fiscalía de la CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que aceptó la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, derivada de una investigación iniciada en 2001, cuando Elisa Xolalpa denunció haber sido atacada con ácido por su pareja sentimental y la institución no brindó la atención adecuada a la mujer.

Previamente Xolalpa había denunciado agresiones y amenazas por parte de su pareja. La recomendación de la autoridad en derechos humanos fue aceptada el 16 de noviembre por la Fiscalía.

Con información de AP y EFE.