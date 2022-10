Justicia para Fernando: Esto sabemos del caso de un médico acusado de robar al ISSSTE

La detención de un médico interno de pregrado señalado de sustraer material perteneciente al Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE despertó la indignación de estudiantes del sector.

Desde el 19 de octubre, estudiantes de medicina han realizado protestas pacíficas en las inmediaciones del hospital exigiendo justicia para su colega, Fernando Villalobos, quien fue aprehendido tras una revisión de rutina en la que se hallaron diversos insumos médicos en su mochila.

Villalobos estuvo recluido en el Ministerio Público de Tacubaya desde el martes por la tarde y fue finalmente liberado este jueves aunque al parecer aún no se retiran los cargos en su contra.

¿Por qué detuvieron a Fernando Villalobos?

Eran aproximadamente las 17:00 horas del 18 de octubre cuando Fernando Villalobos, médico interno de pregrado del Instituto Politécnico Nacional (CICS UMA), pasó por una inspección de seguridad rutinaria en el Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE, donde cursa su internado.

Tras abrir su mochila, autoridades hallaron diversos objetos como jeringas, agujas, gasas, tubos de ensayo para toma de muestras de laboratorio, entre otras cosas. Al no poder acreditar su posesión ni propiedad, el joven fue asegurado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación.

Ante los hechos, el área jurídica del hospital presentó la denuncia correspondiente en la Fiscalía General de la República (FGR) y se abrió la carpeta de investigación FED/CDMX/SZC/0005699/2022 en su contra por delito de robo.

“El personal jurídico del instituto está pendiente de acreditar fehacientemente ante la FGR la calidad en que se encontraba la persona detenida en las instalaciones del hospital, y el daño patrimonial causado al instituto, con el presunto robo de insumos médicos, a más tardar el día lunes 24 de octubre de 2022″, informó el ISSSTE en un comunicado emitido ese mismo día.

Protestas por la detención de Fernando Villalobos

Las manifestaciones por la detención de Fernando comenzaron el 19 de octubre en las inmediaciones del Hospital 1 de Octubre.

Las y los estudiantes exigían su liberación mientras portaban pancartas con las leyendas: “Si porto material es porque trabajo con él”, “Somos médicos no delincuentes”, “Soy interno no esclavo ni ratero”, “Trabajo más de 36 horas y aún así me arrestan”, entre otras.

La Asociación Mexicana de Médicos en Formación, Médicós en Formación y la Asociación Mexicana de Médicos Internos de Pregrado, emitieron un comunicado en el que exigieron la liberación inmediata de Villalobos y el retiro de cargos.

Asimismo argumentaron que las y los médicos internos deben portar ese material para cumplir con las obligaciones impuestas en los centros de salud.

En la cuenta de Twitter #JUSTICIAPARAFER confirmaron este jueves que Villalobos había sido liberado aunque aún se esperan detalles sobre su situación legal.

A LAS 15.38 MINUTOS SE LIBERÓ A NUESTRO COMPAÑERO FERNANDO. ESPERAMOS DETALLES DE SU PROCESO LEGAL. #JusticiaParaFer pic.twitter.com/vgMRYMjCj8 — #JUSTICIAPARAFER (@p_mczd) October 20, 2022

¿Qué dijo AMLO sobre la detención de Fernando Villalobos?

Tras ser cuestionado sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que si el médico residente es inocente no debe ser juzgado, pero si cometió robo deben proceder.

“Este asunto tiene dos opiniones: una, que se trata de un médico cumpliendo con su responsabilidad, en su mochila llevaba material de curación; la otra, es que eran demasiadas jeringas, equipos, esa es la otra opinión, que era un robo, existen esas dos posturas”, expuso.

“El que nada debe, nada teme. Nosotros no vamos a cometer en ningún caso una injusticia”, agregó el mandatario.