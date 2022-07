Cierre de terminal 2 del AICM afectaría casi la mitad de operaciones

El cierre de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) afectaría a alrededor del 49 por ciento de los vuelos que recibe, en total, el aeropuerto capitalino.

De acuerdo con datos del AICM, a junio de este año, el 49 por ciento de los vuelos de llegada y salida se concentraron en la segunda terminal del puerto aéreo, que data del sexenio de Vicente Fox.

Entre enero y junio, la terminal 2 ha recibido 82 mil operaciones aéreas de las líneas que operan allí: Aeroméxico, Delta, Latam, Copa, Aeromar y Wingo, según información del propio aeropuerto capitalino.

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el cierre para reconstruir la terminal sería viable para evitar una tragedia, toda vez que dicho edificio terminal presenta fallas estructurales, por las cuales se registran hundimientos en la zona de abordaje de dicha terminal aeroportuaria.

“Hubieron fallas. Es para hasta ordenar una auditoria técnica y administrativa. Lo que tenemos que resolver es cómo evitamos que se derrumbe y que haya desgracias”, dijo el mandatario durante la conferencia de prensa matutina.

Para Pablo Casas, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas, el posible cierre de la terminal afectaría a las líneas aéreas que están en recuperación, pero también a los pasajeros que usan esa terminal para realizar sus viajes.

Casas remarcó que el cierre no sería benéfico para la industria porque la terminal 1 no podría absorber los vuelos de la terminal 2, además que no hay ningún aeropuerto, ni el AIFA ni Toluca, que permita albergar esas operaciones en el caso que el gobierno decida cerrarla mientras se reconstruye.

“Que la terminal 2 se esté hundiendo no quiere decir que se debe cerrar, sino buscar opciones alternativas. Se debe asignar presupuesto para mantenimiento, el mantenimiento que siempre se le ha dado, pero que ahora, con la austeridad republicana, se disminuyó”, comentó el director del INIJA.