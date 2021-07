‘Chapulineo’ de centennials agota vacuna Sputnik en la GAM

Miles de centennials acudieron este viernes a la sede de vacunación COVID del Centro Cultural Jaime Torres Bodet en la alcaldía Gustavo A. Madero, lo cual provocó que la vacuna Sputnik V se agotara en dicha alcaldía.

Esto, debido a que a un gran número de estas personas no les correspondía la sede de vacunación, ya que incluso se dieron cita jóvenes del Estado de México, donde aún no comienza la inoculación para el sector poblacional de 18 a 29 años, de acuerdo con autoridades de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Una vez agotada la vacuna rusa se procedió a inocular a las y los jóvenes con el antígeno de AstraZeneca.

Ante las kilométricas filas y los largos tiempos de espera, los encargados de la inoculación procedieron a revisar con detalle las identificaciones oficiales de los jóvenes para asegurar que les correspondiera dicha sede.

Una integrante de el equipo de El Financiero, quien hoy asistió a su vacunación, fue testiga de cómo los jóvenes expresaban su preocupación por la revisión de las identificaciones al pertenecer a otra alcaldía o estado. “A ver si no me regresan”, manifestaban.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México pidió a las personas de este grupo respetar el día y hora de las citas para la vacunación, así como no ir a unidades macrovacunadoras de alcaldías a las que no pertenecen.

“Les pedimos no compartir comprobantes de domicilio con personas que no son de su hogar; les pedimos no hacer photoshop ni comprar comprobantes de domicilio, les pedimos ayudarnos a cumplir el plan de vacunación”, dijo Eduardo Clark, director de Gobierno Digital en Agencia Digital de Innovación Pública.

Las seis demarcaciones donde inició el proceso esta semana recibieron una cantidad mayor de personas a la citada para la aplicación de las vacunas, agregó el funcionario.

Por ejemplo, en Miguel Hidalgo se registró un exceso de 25 mil personas, es decir, jóvenes de 18 a 29 años que llegaron en un día que no les tocaba o que no viven en esa demarcación.

El fenómeno se repitió en Benito Juárez (25 mil personas adicionales); Gustavo A. Madero (34 mil personas más); y Tláhuac (13 mil personas adicionales).

Con información de Rocío Román