¡De regreso a la oficina! Corporativos podrán reabrir en CDMX con 20% de aforo

El Gobierno de la Ciudad de México informó este viernes que las oficinas corporativas podrán reabrir sus puertas con el 20 por ciento del aforo máximo.

Para ello, se pedirá el uso permanente de cubrebocas, así como filtros sanitarios y mantener la separación de personas en espacios distintos. También se pide que haya divisiones físicas como mamparas.

Además, se debe procurar el mantenimiento continuo de sistemas de aire acondicionado del lugar.

Para el ingreso a estos lugares, se pide uso de sistema QR para identificación de contagios de COVID-19, así como la aplicación semanal de pruebas para evitar contagios.

Poco antes, el Gobierno capitalino informó que la Ciudad de México se mantendrá por onceava semana consecutiva en semáforo naranja “pero lo llamamos ‘hacia el amarillo’ debido a que en todos los indicadores tenemos mejorías”, informó Eduardo Clark, director de Gobierno Digital en Agencia Digital de Innovación Pública.

Clark dijo sobre las oficinas corporativas que esta reapertura tiene el fin de permitir las labores del personal administrativo que requiere equipos en dichos lugares.

Las reuniones en oficinas que incluyan a personas ajenas al corporativo tendrán que ser agendadas, explicó el funcionario.

Entre las reglas, se indica que no se podrán ofrecer bebidas ni alimentos, ni se hará entrega de objetos que no puedan ser limpiados fácilmente. No se podrá asistir con acompañantes ni realizar encuentros de más de seis personas.

Se estima que entre 200 y 500 mil personas serán las que regresen a oficinas con esta reapertura, indicó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.





Reapertura de baños públicos, vapores y ampliación de Ciudad al Aire Libre

Los baños públicos y vapores de la capital también podrán reiniciar sus operaciones, indicó Clark. Estos con un aforo del 30 por ciento.

En tanto, se ampliará el programa Ciudad al Aire Libre, para agregar las reuniones y capacitaciones de negocios, y las fiestas infantiles. Esto con un máximo de 50 personas en lugares exteriores públicos y con medidas sanitarias.