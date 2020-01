¿Tienes ropa que ya no usas? H&M te la cambia por cupones de descuento

Si recientemente hiciste una limpieza en tu armario (o planeas hacerla) para sacar las prendas que ya no sirven o ya no utilizas, pero no quieres tirarla, esta propuesta de H&M podría interesarte.

La cadena sueca de tiendas de ropa tiene una iniciativa de reciclaje de ropa con la cual otorga cupones de descuentos, con el fin de evitar el desperdicio de textiles.

H&M te dará un cupón Conscious por cada bolsa de ropa que lleves a la tienda; cada bolsa deberá contener por lo menos cinco artículos de ropa.

Los artículos que recibe son: ropa, cortinas, toallas, uniformes y cualquier textil, siempre y cuando no sea ropa interior, zapatos o juguetes.

Por cada cupón recibirás 15 por ciento de descuento en tres prendas, pero solamente podrás usarlos para compras en las tiendas físicas de la marca.

Todas las sucursales de H&M participan en esta iniciativa de reciclaje, de acuerdo con la propia marca.

De acuerdo con lo expuesto en su página, durante 2018, H&M recolectó 20 mil 649 toneladas de textiles para su reutilización y reciclaje mediante su iniciativa de recolección.

¿Te preguntas qué pasará con tu ropa? H&M explica que tiene tres destinos dependiendo de su estado:

1. Si la ropa puede usarse nuevamente, será vendida como ropa de segunda mano.

2. La tela puede ser reutilizada para crear otros productos, como paños de limpieza.

3. Lo que ya no esté en condiciones para entrar en las dos categorías anteriores será convertido en fibras textiles.