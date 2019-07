Surf Open League: olas para el deleite

No importa si no se entiende nada de surf: ver a un ser humano dominar la naturaleza sobre una tabla siempre será una obra de arte.

Olas de hasta 15 metros de altura, fiestas a la orilla del mar, mucha música y un paraíso gastronómico a las brasas es lo que ofrece el Surf Open League 2019, que tendrá su próxima parada este fin de semana en el Princess Mundo Imperial de Acapulco, donde se darán cita algunos de los mejores surfistas del orbe para participar en el Mundial de la World Surf League.

Surf Open League es una plataforma que pretende promover la industria del surf en México. La Universidad de Oxford calcula que este deporte genera un beneficio económico de 48 millones de dólares al año a nivel internacional. Se estima que las olas de gran calidad aumentan la actividad económica del lugar donde se generan entre 12 y 16 por ciento a lo largo de 21 años.

El torneo también tendrá paradas en la playa Las Escolleras de Ixtapa-Zihuatanejo, del 27 al 29 de septiembre; en Huatulco, del 18 al 20 de octubre, y en Sayulita, del 12 al 14 de noviembre.

Más allá del espectáculo que ofrece este deporte, la Surf Open League quiere extender la práctica a otro tipo de experiencias, como la relajación, los placeres culinarios y los festivales musicales, explica a El Financiero la gerente de booking y producción de Forum Mundo Imperial Acapulco, Aurelie Semichón. “Esperamos alrededor de 6 mil asistentes”.

Además, dice, será un evento eco-friendly, pues los organizadores se comprometieron a combatir la contaminación marina a través de la campaña Desplastifícate, en la que más de 300 mil voluntarios retirarán el plástico de las playas sede del festival, el más grande del surf en México.

Beats salvajes

Acapulco alojará el sábado próximo el Surf Music Fest by Corona, una fiesta de primera categoría encabezada por dos de los ensambles de música electrónica más populares del momento: Nervo (Australia) y The Him (Holanda).

Serán nueve horas de beat continuo —de las 17:00 horas a la madrugada del domingo— en las que también participará el DJ brasileño Alok, uno de los 10 mejores exponentes de house, según la prestigiada revista británica DJ Mag.

Y para quienes prefieran bailar, Celso Piña saldrá al atardecer con sus ya tradicionales cumbias y vallenatos.

Cuando el sol se esconda

Dicen que hay un Acapulco para cada viajero. Pero algo no cambia: la belleza de sus atardeceres. Por eso no puede perderse la Sunset Closing Party, el domingo, a la orilla del mar.

Una oportunidad única para convivir con los campeones mundiales del surf, deporte que que se ha caracterizado por sus fiestas frenéticas y su vocación por el cuidado del cuerpo.

Entre los invitados se encuentran los dos grandes de México: Jhony Corzo —serio candidato a clasificarse a Tokio 2020— y el veterano Carlos Coco Nogales, quien ha montado las mejores olas del mundo.

Del mar a tu paladar

Quien quiera despejarse un momento de la adrenalina podrá irse al Beach Club del Hotel Princess para disfrutar de un delicioso menú mar y tierra a las brasas, mientras observa a los surfistas desafiar las olas del Revolcadero. Ahí, el chef Aquiles Chávez —fundador de La Fishería y Sirena Puerca— preparará algunas de sus especialidades con la pesca del día.

El menú incluye su ya tradicional Pescado a la talla, sus tostadas de Pulpo Enamorado (preparado con una mezcla de mayonesa con cilantro, chile serrano y jitomate) o su Pozole de pescado y mariscos.