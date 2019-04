¿Sales de viaje y no sabes dónde dejar a tu 'perrhijo'? Checa estas plataformas

Durante las vacaciones no siempre puede llevar a sus mascotas consigo. A veces por el papeleo y el tormento que significa para los perros viajar en avión, y otras porque no todos los hoteles los aceptan. Además de alternativas como el hospedaje en hoteles para perros y las pensiones veterinarias, hay opciones como la de DogHero, plataforma que conecta a los dueños de canes con cuidadores que ofrecen sus casas para que no les falte nada mientras regresan.

La guardería canina garantiza la seguridad de un hogar y la protección en un ambiente similar al que habita todos los días el animal.

“A diferencia de hoteles y pensiones, aquí se ofrece un trato personalizado libre de estrés porque un cuidador no puede tener a más de dos perros”, explica Eduardo Baer, creador de la plataforma que arrancó en Brasil en 2014, en Argentina en 2017 y el año pasado en la Ciudad de México.

Para contratar los servicios, el propietario del perro debe ingresar a la página www.doghero.com.mx o descargar la aplicación en su celular y así tendrá acceso a los perfiles de los anfitriones con dirección -ellos especifican el tamaño de perro que pueden alojar-, la calificación que les otorgan otros usuarios por sus servicios, días disponibles para el cuidado de los huéspedes y hasta fotografías de los lugares en los que habitará el perro.

Algunos son veterinarios otros entrenadores, pero la mayoría son amantes de los animales que desean ganar un dinero extra cuidando mascotas. Todos tienen que pasar por varios filtros que aseguran que serán buenos anfitriones.

La empresa ofrece capacitación constante vía online con consejos de cómo conseguir que la estancia sea exitosa para dueños, anfitriones y mascotas.

Quienes cuidan a los perros designan la tarifa a cobrar por noche, que para el mercado mexicano parte de los 100 pesos y puede subir hasta 500. La mayoría acepta un promedio de 150 pesos por noche, cantidad de la que el 25 por ciento es para la plataforma y lo restante para el anfitrión.

“En Brasil el mercado ya está desarrollado, hay personas que logran ingresos de hasta 3 mil dólares por mes; en México por ahora está en mil dólares”, agrega Baer.

DogHero ofrece un plus en caso de que ocurra algún percance con un bono de atención veterinaria de hasta 15 mil pesos en gastos de consulta, internación, cirugía y medicamentos. Todos los perros que se queden a resguardo deben estar debidamente vacunados, desparasitados y acostumbrados a convivir con humanos.

“México es un país que ama a los animales y se preocupa por cuidarlos; ahora hay disponibles 250 casas en 20 ciudades del país. Lo más importante de este servicio es la seguridad de que la mascota estará bien cuidada porque también se comparten fotos y videos de los animalitos”, puntualiza.