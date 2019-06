Lo que debes saber sobre Pujol, el mejor restaurante de Norteamérica

Pujol, el restaurante de Enrique Olvera, es considerado por los expertos de la gastronomía internacional que realizan el listado de The 50 Best Restaurants 2019, c omo el mejor restaurante de México y de América del Norte.

La constancia de su cocina le ha dado un lugar privilegiado en la escena gastronómica mundial, ya que este año ocupa el número 12 dentro de los 50 mejores restaurantes del mundo, de acuerdo con la lista de S. Pellegrino.

Fuente: pujol.com.mx

Quizá más de una vez te has preguntado cuánto te costaría comer en Pujol y si tienes que hacer alguna reservación. Aquí te mencionamos algunos aspectos que debes saber si es que deseas comer en el mejor restaurante de México.

Reservaciones

Lo primero que debes tomar en cuenta es que es muy importante hacer una reservación en línea. Al entrar a la página oficial de Pujol, este te envía directo al sitio Opentable para hacer las reservaciones, en donde los tiempos podrían prolongarse hasta por tres semanas.

Para grupos de hasta seis personas, la mesa se reservará durante 2 horas 30 minutos; para grupos de más de siete, será de 2 horas 45 minutos. Si no te presentas o cancelas con menos de 24 horas de anticipación, tendrás un cargo del costo del menú por persona reservada. Habrá una tolerancia de 15 minutos para cada reservación.

Fuente: pujol.com.mx

Menú

El concepto del restaurante Pujol ofrece dos opciones de menú de degustación: Maíz o Mar y Barra de Tacos.

En el de 'Maíz' se ofrece: 1. tlayuda de frijol y quelites ; 2. huitlacoche, trufa negra ; 3. papadzul abierto de quintoniles, y 4. huevo de codorniz, chiltomate, entre otros.

En el de 'Mar' están presentes: 1. láminas de chayote, pico de callo ; 2. ceviche de pescado, jugo de cacahuazintle, apio, yuzu ; 3. pulpo, chintextle, escabeche de zanahoria ; 4. lubina rayada, hoja santa, mermelada de jitomate y plátano macho, entre otros.

La Barra de Tacos ofrece 10 tiempos a elección del chef (incluye una selección de bebidas con y sin alcohol).

Fuente: pujol.com.mx

Costo

Pujol no maneja comida a la carta, solamente menú degustación. De acuerdo con información de Chilango, el costo va de los 1,900 a los 2,500 pesos por persona, sin incluir las bebidas. En cuanto al Omakase de tacos, el precio es el mismo, pero este sí incluye los líquidos.

Fuente: pujol.com.mx

Otras consideraciones

La degustación del menú tiene una duración de 2 horas con 5o minutos a partir de la hora de la reservación, pero si requieres más tiempo podrás continuar el servicio en la terraza.

Para la reservación es importante que tu correo electrónico y número de teléfono o celular estén actualizados.

Estacionamiento

Pujol no cuenta con estacionamiento ni valet parking. Hay uno cercano ubicado en Lafontaine 119, colonia Polanco, III Sección.

Ubicación

El restaurante del chef Olvera se encuentra en la calle de Tennyson 133, en la colonia Polanco de la Ciudad de México.