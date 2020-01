¿Fan de Sabrina Spellman? Lanzan un 'libro de conjuros' de maquillaje

La marca de cosméticos NYX de L'Oréal lanzará una línea de maquillaje inspirada en la temporada 3 de la nueva serie de Sabrina en Netflix.

'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' se estrenará el próximo 24 de enero y, NYX y Netflix se unieron para 'hechizar' a los fans.

Esta edición especial fue pensada para una paleta de 30 sombras de ojos con acabados mate, metalizados y brillantes sombras y un kit labial.

"No, no es un libro de conjuros aunque lo parezca, pero por poco, porque con nuestra nueva paleta de Sabrina Spellbook conseguirás el look que te propongas como por arte de magia", señala NYX en su página oficial.

La firma detalló que cada uno de los colores de la paleta de sombras tiene un nombre de los personajes como 'Salem', 'Exorcismo', 'Spellman', 'Harvey', y los nombres de los labiales son: 'Mitad Bruja', 'Fright Club' y 'Hermanas Fatídicas'.