¿Cuáles son los beneficios del té de cúrcuma?

¿Alguna vez te ha dado curiosidad saber para qué sirve la cúrcuma? ¿Has escuchado recomendaciones sobre esta planta? ¿Te gustaría probarla?

Lo cierto es que, sin duda, te recomendamos agregar el consumo de esta planta en tu dieta de todos los días, ya que ofrece diversos beneficios para la salud.

Ahora bien, la cúrcuma es una especia que se obtiene a partir de una raíz nativa del suroeste de la India (sur de Asia y en el Mediterráneo), y que posee un peculiar brillo dorado. Esta 'plantita' ha sido reconocida durante mucho tiempo por sus propiedades medicinales, por parte del gremio médico como de aquellos culinarios ávidos de llevar una vida saludable. Incluso ha sido utilizada como colorante desde hace más de dos mil años, y también se ha usado en el mundo de los cosméticos y antisépticos alrededor del mundo.

En la comunidad de los practicantes de yoga, es muy popular un té que se compone de esta raíz, que pertenece a la familia del jengibre, por todos sus efectos favorables, aroma y sensación reconfortante.

Yogi Bhajan, maestro espiritual de Kundalini Yoga, solía llamar a la cúrcuma como "el doctor interno".

Así que si decides convertir en un hábito el tomar una tacita de té de cúrcuma por las tardes, podrías gozar de:

-propiedades antiinflamatorias

-propiedades antioxidantes

-prevención de problemas respiratorios: bronquitis, sinusitis, neumonía

-prevención de enfermedades de demencia como el Alzheimer

-sanación interna del cuerpo y los tejidos

-renovación de células y purificación de la sangre

-lubricante para permitir la flexibilidad de las articulaciones

-combate la ansiedad

De acuerdo con el artículo Curcumin: A Review of Its’ Effects on Human Health , publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, "una dosis relativamente baja del complejo puede proporcionar beneficios para la salud de las personas que no tienen problemas de salud diagnosticados".

Este artículo apunta que el consumo de cúrcuma, cuando se combina con agentes potenciadores, como la la piperina que es el principal componente activo de la pimienta negra proporciona múltiples beneficios para la salud.

Si te has decidido a que la cúrcuma forme parte de tus alimentos cotidianos en forma de té, como tip, puedes agregar cardamomo, endulzar con miel y añadir un poco de leche.