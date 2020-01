Aldeas, playas y ruinas arqueológicas: Estos son 24 lugares de lujo que puedes visitar este año

La mejor manera de planificar un viaje es pensar en lo que te gusta hacer y en cuándo necesitas un descanso, no en el destino, pues quizá tendrás que revisar primero una -larga- lista de lugares.

Con estos puntos clave en mente, aprovechamos nuestra red de editores y corresponsales globales para ofrecer dos docenas de lugares inspiradores que serán particularmente atractivos para este 2020 que apenas inicia .

Entre ellos se encuentran lugares remotos que tal vez nunca hayas considerado, como las aldeas nómadas de Kirguistán, las ruinas arqueológicas en las profundidades de Guatemala o los paisajes vírgenes de Lombok, Indonesia. También hay pueblos de playa adormecidos que se embellecen con hoteles elegantes, o ciudades clásicas revitalizadas por restaurantes e instituciones culturales. Y si estás buscando la oportunidad de comunicarte con el aire libre o quieres vivir aventuras, también tenemos destinos.

-Montenegro

Hazte a un lado, Croacia: esta pequeña nación de los Balcanes se ha posicionado lentamente como la nueva joya del Adriático con una mezcla de pueblos centenarios, mansiones aristocráticas y actividades más allá de sus playas de guijarros. Black Mountain, una organización local, organiza viajes centrados en la conservación para ver el oso pardo, el lobo gris, el lince euroasiático y otras especies amenazadas en los parques nacionales de Durmitor y Biogradska Gora.

Todo esto, acompañado de la costa bañada por el sol y sin multitudes, donde Iberostar, Melía y Karisma Hotels & Resorts abrieron propiedades el año pasado. Y no te pierdas Portonovi, un patio de recreo de mil millones de dólares y 60 acres en la bahía de Boka. En junio, su puerto deportivo recibirá el primer resort One & Only de Europa y un spa Espace Chenot. Navega directamente o vuela Lufthansa a la ciudad portuaria de Tivat. De cualquier manera, evitarás el agitado Dubrovnik.

Cuándo ir, cuándo no ir: El clima es lo suficientemente cálido, como para nadar, hasta octubre, y en los primeros meses de otoño hay buenas ofertas. Lo mismo ocurre al final de la primavera, cuando las noches son frescas. En cambio, en el verano, especialmente en julio y agosto, Montenegro atrae multitudes.

-El norte de Italia

Siciliay Puglia continuarán en tendencia, pero 2020 es el año para ir al norte. Comienza en Milán, donde los propietarios de Galleria Vik adornan 89 habitaciones con su fabuloso arte contemporáneo. Massimo Bottura, uno de los mejores chefs del mundo, y su esposa, Lara, han hecho lo mismo en su nueva finca de 12 habitaciones, cerca de Módena: Casa Maria Luigia tiene Warhols y Hirsts de sobra.

Aún más arriba, la región de los Dolomitas se está preparando para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Cortina. Dependiendo de tus intereses, puedes reservar en Lefay Resort & Spa, un retiro de bienestar con piscinas termales, senderos para ejercicios y un jardín medicinal en Trento; Castel Hörtenberg, con 24 elegantes habitaciones en Bolzano medieval; o el Adler Lodge Ritten, un chalet hipermoderno besando la frontera austriaca.

Cuándo ir, cuándo no ir: Abril, mayo y junio son meses particularmente buenos en todos los destinos de la región, hay buen clima para practicar senderismo. El otoño es el segundo mejor, por las mismas razones. Al contrario, como en París, gran parte de la región se cierra por vacaciones en agosto, especialmente en los Dolomitas. El verano es demasiado caluroso y húmedo, por lo general.

-Islas jónicas

Libre de los altos precios y los vientos tempestuosos que plagan Mykonos y Santorini, la cadena de islas donde Odiseo zarpó se está convirtiendo en un giro más lento, más pacífico y, nos atrevemos a decir, más épico en el verano griego.

Para aquellos mimados por los famosos resorts de las Cícladas, Kanoni Estate en Corfú se puede reservar a través de Red Savannah para grupos de 18; apareció como la mansión de Héctor Gonzales en la película de James Bond ‘For Your Eyes Only’. En Meganisi, la agencia de alquiler de villas Thinking Traveler ofrece la impresionante Galatea, cuyas ventanas envolventes de piso a techo dan al mar. Pero lo mejor de todo podría ser subir a bordo del Alexa J, que cuenta con todo el personal, un yate goleta de 38 metros con una sola cabina opulenta. Pasará su primera temporada entre Corfú y Zakynthos en abril.

Cuándo ir, cuándo no ir: es más fácil relajarse en la arena en mayo, junio o septiembre, cuando es probable que estés rodeado de más griegos que de turistas extranjeros. Algunos pueden preferir el ambiente de fiesta de julio o los meses de ritmo lento (y menos caluroso) de abril y octubre. Al contrario, los atenienses se dirigen a las islas para sus propias vacaciones, lo que significa que la capital se cierra y las islas están invadidas. Las más pequeñas están ‘muertas’ de noviembre a marzo.

-Yosemite

Dormir a la sombra de ‘El Capitán’ nunca deja de relajarte. Desafortunadamente, eso se debe en parte a la falta de alojamientos cómodos. Afortunadamente, están surgiendo excavaciones de felpa (y de bajo impacto): desde abril, AutoCamp ha ofrecido "habitaciones" en Airstreams convertidas, cada una con un patio privado, fogata y ducha a ras de suelo, fuera de la ciudad de entrada de Mariposa.

En el parque, Camp’d Out ha agregado glampsites emergentes, completos con cojines de tela de barro, kits de smores y servicio de mayordomo. Y Under Canvas, que fue pionera en los campamentos de estilo de vida en los parques nacionales de EU, abrirá en otoño. Sus 90 carpas con plataformas de madera se ubicarán en 85 acres a solo 15 minutos de la entrada de Yosemite. Un aventurero te llevará tan cerca de los acantilados como lo desee tu audaz corazón.

Cuándo ir, cuándo no ir: tendrás las caminatas más tranquilas visitando este lugar antes de que la nieve comience a caer, en otoño. ¿Quieres ver las cascadas en su mejor momento? Intenta viajar en primavera. Por otro lado, los cierres de carreteras principales hacen que el acceso sea limitado en invierno.

-Kirguistán

Es un desafío logístico llegar a los pueblos nómadas, las pintorescas mezquitas y la arquitectura brutalista de este destino en un viaje de lujo. Pero Steppes Travel, que ha liderado las vacaciones en Kirguistán desde los años 90, ahora ofrece yurtas en suite a lo largo de las orillas místicas del lago Song Kol y servicio de helicópteros para esquivar caminos accidentados para ver las tres montañas de más de 23 mil pies de altura del país.

Voygr, otro operador de aventura de alta gama, ofrece la mejor oportunidad de avistar un leopardo de las nieves con caminatas guiadas en la cordillera de Tien Shan. Y para la introducción más fácil (y más lujosa), Golden Eagle Luxury Trains inaugurará su ruta ‘Repúblicas de la Ruta de la Seda’ en primavera.

Cuándo ir, cuándo no ir: De mayo a septiembre es favorable. De junio a agosto pueden ser los meses más calurosos, pero también son cuando los nómadas están más activos pastando en sus rebaños en los pastos alpinos. Por otro lado, los inviernos son duros, con mucha nieve y heladas que hacen que los lagos y montañas sean inaccesibles.

-Budapest

Deja de pensar en la Reina del Danubio como una estación de paso para mochileros y cruceros. Budapest recibirá no menos de siete hoteles de cinco estrellas en los próximos dos años. Incluyen una W de 162 habitaciones que ocupará el Palacio Drechsler neorrenacentista, latente desde hace mucho tiempo, frente a la Ópera Estatal de Hungría.

En julio, la colección de lujo de Marriott presentará el Palacio de Matild, una vez hogar de la princesa Clotilde de Sajonia-Coburgo y Gotha, que tendrá un "sky bar" acristalado y una brasserie (brasería) revestida con azulejos de porcelana Zsolnay tradicionales. (Está a una corta distancia a pie de la famosa bañera de hidromasaje Gellert de la ciudad). Bonus: Hay nuevos vuelos en media docena de aerolíneas desde Chicago, Nueva York, Seúl y Shangai, además de una escena gastronómica que está perdiendo su humilde reputación.

Cuándo ir, cuándo no ir: tienes dos oportunidades clave para vivir un clima excelente: de mediados de abril a junio y la temporada de cosecha de vino de septiembre a mediados de octubre. Dicho esto, los mercados navideños y las escasas multitudes hacen que diciembre sea bastante mágico. Por el contrario, evita el verano, que es cuando los cruceros del río Danubio inundan la ciudad.

-Bolivia

Aunque Bolivia ha estado en crisis, sus ciudadanos han estado ocupados tomando el turismo en sus propias manos. Lo que han creado es impresionante: un circuito de vacaciones de lujo todo en uno que abarca montañas, desierto, selva y ciudad. La Paz, ya reconocida por su sorprendente escena gastronómica, está logrando un hotel que coincide. El Altu Qala de 10 habitaciones en el núcleo colonial de la capital se abre a mediados de año con un meticuloso trabajo artesanal de azulejos y accesorios de vidrio de Murano.

Casi al mismo tiempo, el operador de lujo sudamericano Explora comenzará a dar la bienvenida a los huéspedes en tres cabañas sobrias pero espectaculares a lo largo de las salinas de Uyuni, lo que les permitirá realizar caminatas y recorridos en cuatro ruedas entre las propiedades. Luego están las carpas de glaseado en forma de beso de Hershey’s de Bolivia Milenaria, un equipo dirigido por marido y mujer. Establecen tiendas donde los huéspedes lo deseen, ya sea en el Parque Nacional Torotoro, donde las huellas de dinosaurios se cuecen en la tierra arcillosa, o en el llamado Valle de los Cóndores, uno de los únicos lugares del mundo para ver las enormes aves.

Cuándo ir, cuándo no ir: La estación seca estará de junio a octubre, es fría pero hermosa, con cielos azules y visibilidad perfecta. Evita la temporada de lluvias, aunque es cuando obtendrás increíbles fotos en forma de espejo de las salinas. Los meses de temporada de lluvia se llena de eventos culturales en las ciudades, incluido el Día de Muertos en noviembre y el Carnaval de Oruro en febrero.

-Mozambique

Con docenas de islotes de arena blanca llenos de vida marina, Mozambique es la respuesta en África. Pese a resistir los ciclones consecutivos del año pasado, el país es más encantador que nunca. Su complejo más reciente, Kisawa Sanctuary, tendrá tarifas de 5 mil 500 dólares por noche cuando abra en verano; cada una de las 12 habitaciones se encuentra en un acre lleno de arena en la isla de Benguerra.

El complejo es supuestamente el primero en el mundo que imprime en 3D parte de sus estructuras, combinando la arena y el agua de mar. Mejor aún, sin fines de lucro, el Centro Bazaruto de Estudios Científicos utilizará la tecnología para ayudar a propagar arrecifes de coral locales. Cuando el hotel abra, se convertirá inmediatamente en uno de los lugares de vacaciones más codiciados, no solo en África sino en cualquier parte del mundo.

Cuándo ir, cuándo no ir: Entre mayo y septiembre, el lugar ofrece un clima cálido y playero, y si visitas el parque nacional Gorongosa, encontrarás vida salvaje. En tanto, la temporada de lluvias puede incluir ciclones desde finales de enero hasta finales de marzo.

-Andalucía

Fuera de Sevilla, que es popular, el campo aún guarda muchos secretos: sus pueblos blancos cuidadosamente protegidos –aldeas completamente blancas en las cimas de las montañas- y las fincas rurales se encuentran entre los lugares más vírgenes de Europa. Explóralos a caballo con George Scott, un jinete profesional y copropietario de segunda generación de la bohemia Trasierra.

Otro destino familiar andaluz es la Hacienda de San Rafael, que está siendo adoptada por nuevas generaciones, con enfoques en las caminatas y excursiones culinarias. Viaja a Málaga. Puedes alojarte en el Palacio Solecio, con inspiración árabe del siglo XVIII.

Cuándo ir, cuándo no ir: El clima templado de Andalucía llega de octubre a marzo, puedes pasar tus días cómodamente al aire libre bajo el sol del invierno. Para los días de playa, prueba la temporada no tan alta de mayo y hasta principios de junio, así como a finales de septiembre a octubre. Evita la Semana Santa en abril, cuando la congestión y las tarifas de hoteles alcanzan su punto máximo. Julio y agosto tampoco son especialmente pacíficos, en medio del clima cálido y húmedo, además de las multitudes del norte de Europa.

-Lagos Finger

Llamada así por sus lagos en forma de 11 dígitos, esta región bucólica en el centro de Nueva York es mejor conocida por sus parques estatales llenos de cascadas que por su digna escena gastronómica o patrimonio cultural. Pero el área cuenta con más de 100 bodegas, de las cuales Red Tail Ridge fue la primera en ganar una codiciada nominación a James Beard el año pasado. Se encuentra aproximadamente a una hora al sur del restaurante Redd, un restaurante de vinos nuevos, centrado en el vino, una rama de Redd Wood, con estrella Michelin, en Napa Valley.

Para un alojamiento sofisticado, la fundadora de American Girl, Pleasant Rowland, posee cinco posadas en la ciudad universitaria, Aurora, y los asistentes de diseño con sede en Brooklyn en Studio Tack abrirán el Lake House en Canandaigua este verano, con un spa y un granero de eventos con entramado de madera. Finger Lakes también es el lugar de nacimiento del movimiento de derechos de las mujeres y conmemorarán el centenario de la 19a Enmienda con desfiles, exhibiciones en museos y un nuevo hogar para el Salón Nacional de la Fama de la Mujer.

Cuándo ir, cuándo no ir: Prioriza visitar el lugar durante la cosecha de agosto y septiembre, que siempre es el momento más emocionante para visitar cualquier región vinícola. Mayo y principios de junio también son encantadores, aunque poco frescos. Al contrario, es demasiado frío entre diciembre y febrero, aunque los productores de vino tienden a compensarlo siendo generosos con su atención.

-Jamaica

La poderosa industria del turismo de Jamaica estará más entusiasmada tras el lanzamiento en abril de ‘No Time to Die’, la última película de James Bond de Daniel Craig, que se filmó parcialmente en Port Antonio. Ahí es donde el propietario Jon Baker ha ampliado el amado Hotel Geejam para incluir una piscina infinita frente al mar, un escenario para música en vivo y 12 salas de "estudio", cada una diseñada por un artista emergente diferente.

Mientras tanto, una rama del complejo Half Moon, que el espía ficticio patrocinó en ‘Live and Let Die’ de 1973, se abrirá en Montego Bay en marzo. El Eclipse de 57 habitaciones en Half Moon tendrá hamacas colgadas en los cocoteros afuera de su restaurante, Spice, que es perfecto para dormir junto a un mai tai o una piña colada. Hasta el ‘Doctor No’ diría que sí a esto.

Cuándo ir, cuándo no ir: En mayo obtendrás la mejor intersección de sol y aislamiento; lo mismo ocurre desde noviembre hasta mediados de diciembre. Pero si deseas una dosis de cultura en tus vacaciones en la playa, planifica alrededor de las celebraciones de Bacanal, llenas de soca y disfraces en abril. Ten en cuenta que la temporada de huracanes se extiende desde junio hasta principios de noviembre, y agosto a octubre contienen los mayores riesgos de tormenta.

-El Cairo

Lo antiguo nunca se vio tan fresco. Cuando el Gran Museo Egipcio finalmente abra en el otoño, la colección completa de objetos preciosos de los reinos Superior e Inferior se exhibirán juntos por primera vez con el respeto que se merece, en un espacio de medio billón de dólares cerca de las pirámides de Giza. Es una de varias mejoras que ayudarán al gobierno egipcio a continuar la tendencia al alza del turismo posterior a la revolución, que recaudó un máximo histórico de 12.5 mil millones de dólares en el año que finaliza en junio de 2019.

Los sorteos más próximos incluyen sinagogas judías históricas renovadas como la sinagoga Sha'ar Hashamayim, de 116 años, y un suntuoso St. Regis de Michael Graves Architecture & Design. Reserva con Abercrombie & Kent y tendrás acceso a vuelos flexibles en jets privados para moverte por el país, un alivio de los estrictos horarios de la madrugada de EgyptAir.

Cuándo ir, cuándo no ir: los meses de la temporada desde mediados de marzo, abril, octubre y noviembre ofrecen clima fresco y hay mucha gente. El Ramadán, desde fines de abril hasta mayo, es especialmente interesante en El Cairo, donde los restaurantes permanecen abiertos, se permite el alcohol y los lugareños celebran más allá de la medianoche. Al contrario, de mayo a septiembre, el clima sahariano es aún más castigador de lo que podrías pensar.

-Antigua

Los bungalós sobre el agua, una rareza en el Caribe, están sacudiendo la mala reputación de Antigua. También lo harán una serie de nuevos hoteles de cinco estrellas. El mayor golpe viene por cortesía de Royalton Luxury Resorts, que plantó su bandera en la costa noroeste de la isla el verano pasado. Sus pabellones de techo de paja con zancos tienen piscinas de inmersión, y las redes de hamacas sobresalen sobre el océano.

El acceso es cada vez más fácil desde Nueva York, Miami y el Reino Unido, a un aeropuerto que es especialmente eficiente y moderno. Y si no te gusta dormir sobre las olas, está Carlisle Bay, una institución isleña que ha sido completamente renovada, o Hammock Cove, que acaba de abrir e incluye todo, donde los baños son más grandes que muchos apartamentos de Manhattan.

Cuándo ir, cuándo no ir: de diciembre a abril es temporada alta por una razón; si bien la mayor parte de EU está enterrada en la nieve, Antigua tiene días constantes de 26 °. Solo ten en cuenta el aumento de precios durante las vacaciones de primavera de abril. En tanto, de agosto a octubre hay mayores riesgos de huracán, y julio es simplemente cálido y húmedo.

-Alaska

Las multitudes de cruceros compiten contra el cambio climático para ver este estado más septentrional, donde los glaciares se están reduciendo a un ritmo récord. No te desanimes, hay una razón para profundizar tierra adentro en este lugar, donde los paisajes están (todavía) congelados en el tiempo y aislados del tráfico costero.

La Madre Naturaleza tiene un año fuerte reservado para los cielos oscuros de Alaska; el casi inaccesible Sheldon Chalet, un glamoroso oasis dentro del Parque Nacional y Reserva Denali, ha planeado un año de programación en torno a eventos celestiales, incluidos algunos eclipses. Si las exploraciones durante el día te son más atractivas, Tordrillo Mountain Lodge, recién salido de una renovación multimillonaria, ahora incluye solo el estado a través de ferrata (ruta de escalada protegida) y senderos para andar en bicicleta.

Cuándo ir, cuándo no ir: La aurora boreal y el trineo de perros requieren temperaturas frías. Si bien febrero y marzo están a la altura, este último es cuando también verás el Campeonato Mundial de Arte de Hielo en Fairbanks o la Carrera Iditarod en Anchorage. Si no estás en busca de actividades en el hielo, ve en verano, cuando las largas horas de luz del día ofrecen amplias oportunidades para practicar senderismo, pesca y kayak en el campo. Al contrario, las temporadas de otoño y primavera suelen ser una gran oportunidad para obtener ofertas. Este no es el caso en Alaska, que permanece apagada.

-Guatemala

Camina con tu ‘Indiana Jones’ interior en sitios mayas de reciente acceso como Holmul, una ciudad enterrada que es tan grande que ha llevado dos décadas excavarla. En viajes privados con Big Five Tours & Expeditions incluso puedes conocer a los arqueólogos que trabajan actualmente. Mientras tanto, Black Tomato trae hermosas carpas móviles a los lagos turquesas de Semuc Champey; son como una serie de oasis del desierto rodeados por una espesa jungla en lugar de arena.

Visita la capital colonial de Antigua, donde Villa Bokeh, que abrirá en septiembre, será el primer hotel de diseño de la ciudad. La mansión de 16 llaves, anteriormente propiedad de la fotógrafa guatemalteca Lissie Habie, está siendo reinventada meticulosamente por un equipo de hospitalidad responsable de establecer a la Casa Palopó en el lago de Atitlán. Cuando esté completo, será a la vez una galería para el trabajo de Habie y un recuerdo de los días de gloria de la ciudad.

Cuándo ir, cuándo no ir: Toda la estación seca es excelente, especialmente desde mediados de octubre hasta principios de noviembre, cuando es más probable los sitios estén más vacíos y sean solo para ti. Considera que la temporada de lluvias, de mayo a principios de octubre, puede provocar deslizamientos de tierra en las carreteras sin pavimento que conducen a los lugares más interesantes de Guatemala. No te arriesgues.

-Riviera Nayarit

El próximo lugar de vacaciones mexicano está al otro lado del Mar de Cortés desde Cabo San Lucas y se siente a mundos de distancia. En lugar de costas escarpadas y paisajes desérticos, Riviera Nayarit tiene 321 kilómetros de costa tranquila y selva verde. Los clubes de golf triunfan en las discotecas de Punta Mita, la comunidad turística más emblemática de la zona, donde St. Regis y Four Seasons acaban de recibir una ‘manita de gato’.

Pero Cabo y Nayarit eventualmente tendrán una cosa en común: hoteles de todas las marcas de lujo imaginables, incluidas Rosewood y Auberge. Conrad abre primero, en mayo, con siete restaurantes y un baño de vapor mexicano, o temazcal; Junio dará la bienvenida a One & Only con un club de polo y una tirolesa.

Cuándo ir, cuándo no ir: Las ballenas jorobadas aparecen solo en el mejor clima, cuando los días son cálidos y las noches frescas, de diciembre a marzo. Las tortugas marinas anidan en junio, lo cual también es agradable. Durante las principales vacaciones (Navidad, Año Nuevo y Pascua) lucharás contra las multitudes, o contra el clima a mediados de agosto y hasta mediados de octubre.

- Bangkok

Incluso si eres uno de los 20 millones de visitantes que la convirtió en la ciudad más visitada del mundo en 2018, por cuarto año consecutivo, es probable que puedas regresar para encontrar la capital tailandesa. IconSiam, un complejo comercial de mil 800 millones de dólares, ha revitalizado el banco occidental del río Chao Phraya con un mercado flotante cubierto, un elegante bistró de Alain Ducasse y una fuente iluminada siempre que el Empire State Building sea alto.

En la otra orilla, el Mandarin Oriental, de 143 años, recientemente renovado, tiene dos vecinos deslumbrantes: el Capella Bangkok, con su restaurante Mauro Colagreco, y el Four Seasons Hotel Bangkok, con una piscina lo suficientemente grande como para albergar clases de yoga. Agrégale la plataforma de observación sobre el segundo edificio más alto de Tailandia, el King Power Mahanakhon, y una flota de transbordadores eléctricos que llevarán a los pasajeros al Gran Palacio en verano, y encontrarán Bangkok más atractiva que nunca.

Cuándo ir, cuándo no ir: La capital tailandesa es mejor cuando no es sofocante, de noviembre a febrero. Por el contrario, obtendrá el clima más “pegajoso” entre marzo y junio. Eso es mucho peor que las cortas pero intensas temporadas de lluvia que alejan a los turistas (y reducen los precios) de julio a octubre.

- Lombok

Esta isla, vecina desconocida de Bali, puede carecer de templos hindúes, pero tiene playas y le sobran cascadas vírgenes y poco desarrolladas. Tras la expansión del aeropuerto de Lombok (y un gran terremoto) en 2018, centros turísticos como el Oberoi cubierto de jardines y el Hotel Tugu lleno de antigüedades han atraído a los buscadores de sol a una pequeña península frente a las Islas Gili.

En marzo, el Legian Sire agregará 46 suites y 15 villas junto a la piscina junto con el servicio de botes para explorar granjas de perlas, mercados y brillantes arrecifes de coral. Un poco más lejos, el primer barco no fluvial de Aqua Expeditions, Aqua Blu, ahora navega en el archipiélago oriental, con el chef Benjamin Cross (de Can Fabes con tres estrellas Michelin en España) inspirándose en las Islas de las Especias.

Cuándo ir, cuándo no ir: Todo el periodo de abril a octubre ofrece un clima excelente, principalmente seco, pero de noviembre a marzo el clima es más húmedo. No vayas en esa temporada, a menos que seas un surfista en busca de descansos épicos.

- Etiopía

El primer paso para entrar en las listas de deseos de los viajeros es tener un ministerio de turismo que se preocupe, y pocos se preocupan como el de Etiopía. En 2015 se propuso hacer del país uno de los cinco principales destinos africanos para 2020. En 2018, el turismo creció 48.6 por ciento con respecto al año anterior, más rápido que cualquier otro país. Su fórmula es una mezcla de historia (las iglesias excavadas en la roca de Lalibela), experiencias culturales con las tribus del Valle de Omo y observación de vida salvaje en las montañas Bale y Simien.

Además, Ethiopian Airlines ofrece nuevas rutas desde Houston y Chicago, y Journeys by Design ha agregado safaris en helicóptero en el norte con un giro antropológico. Los viajeros ven especies como los babuinos, cabras walie y geladas, así como sitios religiosos y fortalezas de mil años de antigüedad, con guías expertos que incluyen uno de los paleontólogos que descubrieron a ‘Lucy’.

Cuándo ir, cuándo no ir: el calendario etíope es único, con 13 meses en lugar de 12. Y si bien 11 de esos meses son conocidos por la luz del sol, es mejor visitar lugares como Lalibela durante octubre y febrero (en el calendario gregoriano), cuando el lugar es más seco. En julio y agosto son muy lluviosos; evita enero también. Es cuando los lugareños inundan los sitios de Navidad etíope y Timkat, que conmemora el bautismo de Jesús en el río Jordán.

- Queensland

La Gran Barrera de Coral se encuentra en un estado precario, pero las formas ecológicas de verla están floreciendo. En abril, el artista y activista Jason deCaires Taylor presentará su Museo de Arte Submarino, una instalación multisitio que incluye un invernadero en el fondo del océano y una escultura de una niña que cambia de color, como presagio del cambio climático. El equipo local Cruise Whitsundays acaba de abrir Reefsuites, el primer alojamiento submarino de Australia, construido bajo una plataforma flotante.

Para las excursiones de un día, el complejo privado de Hamilton Island transporta a los huéspedes a un pontón impulsado por el viento y la energía solar cerca de la previamente inaccesible laguna Heart Reef. Los buzos a menudo hacen paradas en Brisbane. La capital cuenta con un espacio de exhibición de 15 mil 240 metros cuadrados, una cervecería artesanal y un hotel de inspiración artística llamado Fantauzzo que recubre su puerto de embarque anteriormente abandonado. A Rosewood y Ritz-Carlton también están en camino.

Cuándo ir, cuándo no ir: De junio a principios de septiembre podrás ver ballenas jorobadas y un excelente clima para el buceo. Pero disfrutarás de cualquier actividad al aire libre durante los meses secos de mayo a noviembre. Diciembre marca el comienzo de la temporada de lluvias, y los peores meses son febrero y marzo. Espere también la humedad y la posibilidad de ciclones.

- Israel

Los paisajes bíblicos tendrán una ventaja moderna en abril, cuando Six Senses Shaharut se abre en 46 acres de dunas del desierto. Tendrá saunas y hammams, paseos en camello por el Negev, iluminación artificial mínima y un restaurante de carpas con un horno de arena tradicional beduino. Llega a través del Aeropuerto Ramon recientemente terminado a solo una hora en auto. Las innovaciones continúan también en Jerusalén y Tel Aviv, donde Brown Hotels, la autoridad local para estadías elegantes, está trabajando en una importante expansión. Priorice JLM, cerca del nuevo Museo de la Tolerancia, y el Hotel BoBo, con una estética funky que acentúa las vistas al mar Mediterráneo.

Cuándo ir, cuándo no ir: El clima es favorable durante toda la primavera, pero ve en febrero y marzo, después de la temporada de lluvias de enero, y encontrarás paisajes salpicados de coloridas flores silvestres. Dependiendo de tu tolerancia al calor o las multitudes, julio y agosto o noviembre, respectivamente, también pueden ser opciones razonables. Toma en cuenta que las temperaturas de otoño son algunas de las mejores en Israel, pero esto es cuando las principales fiestas judías aumentan a los turistas y las tarifas de los hoteles. Lo mismo ocurre durante gran parte de abril, cuando la Pascua cierra la mayoría de los restaurantes locales.

- West Hollywood

Dentro de sus más de 3 kilómetros cuadrados, ‘WeHo’ siempre ha tenido una cantidad injusta de atracciones, ya sea el Trovador o el Chateau Marmont. Ahora está impulsando aún más estrellas, es decir, estrellas Michelin. Un par de ellas fueron otorgadas al Sushi Ginza Onodera de 16 asientos y más pueden ir a los dos restaurantes de Wolfgang Puck, que llegarán en primavera al hotel Pendry West Hollywood diseñado por Martin Brudnizki en Sunset.

Encontrarás más estrellas cinematográficas convencionales en Hotel West Hollywood y San Vicente Bungalows, el último proyecto de Jeff Klein de Sunset Tower, o memorizado más allá de las fronteras del distrito, en el Museo de Cine de la Academia, que se retrasó mucho tiempo.

Cuándo ir, cuándo no ir: A excepción de los días cercanos a la entrega de los Globos de Oro y los Óscar, los periodos menos ocupados son de enero a abril y de septiembre a noviembre. Evita ir de junio a agosto. Es temporada alta de turismo, además de que el clima puede cambiar en un segundo de "tristeza de junio" a sofocante.

-Zimbabue

Es una maravilla que tantos viajeros nunca pasen de las Cataratas Victoria cuando algunas de las mayores concentraciones de vida silvestre de África, los guías más calificados y los mejores valores generales están más allá de sus profundidades. Sin embargo, ahora que la era de Robert Mugabe ha terminado, Zimbabwe es una mejor apuesta, y las leyes que fomentan la caza en Botswana están atrayendo a algunos aventureros.

A una hora de las cataratas encontrarás manadas de perros salvajes en el Parque Nacional de Mana Pools, donde el campamento Chikwenya de Wilderness Safaris tiene siete carpas en la confluencia de los ríos Sapi y Zambezi. En las cercanías, el campamento Nyamatusi del equipo africano de campamentos Bush de Zimbabwe ofrece piragüismo, safaris a pie y la oportunidad de atrapar al famoso pez tigre. Y con el trabajo de conservación que reciben los Parques Africanos, la venerable organización sin fines de lucro respaldada por el Príncipe Harry, el centro de atención nunca ha sido tan brillante.

Cuándo ir, cuándo no ir: Visítalo de junio a noviembre, cuando la vida silvestre se acerca a lo largo del río Zambezi en las piscinas de Mana. Entre esos meses, septiembre es mejor, justo antes de los picos de la estación seca y cuando lograrás una observación de animales relativamente privada, pero excelente. Considera que la mayoría de los campamentos están cerrados durante la temporada verde (lluviosa), que es de diciembre a marzo.

-Hawái

Los hoteles en las islas hawaianas se están volviendo cada vez más serios sobre el factor de salud que los viajeros de lujo anhelan cada vez más. El reinicio de Auberge Resorts de Mauna Lani, uno de los hoteles más antiguos y queridos de la Isla Grande, se abrirá en enero con un programa deportivo diseñado por las leyendas del surf Gabby y Laird Hamilton. No se centrará en los recortes y las subidas de espuma, sino en la respiración.

El nuevo complejo Halepuna Waikiki, una extensión del popular Halekulani, incluye qigong y yoga en tándem en su línea de clases diarias de fitness. Y en la pequeña isla de Lanai, donde Four Seasons ya administra el mejor complejo de su clase fundado por el multimillonario de Oracle, Larry Ellison, la misma compañía acaba de abrir su primer Sensei Retreat, un lugar de 96 habitaciones con todo incluido y con un spa de alto nivel tecnológico, así como un restaurante “de la granja a la mesa” de Nobu Matsuhisa.

Cuándo ir, cuándo no ir: Los lugareños reservan sus vacaciones en mayo, finales de septiembre, principios de octubre y la primera semana de diciembre. Estas son temporadas estrechas cuando los precios y el clima son favorables. Quizá también deberías considerar noviembre, que es uno de los meses más tranquilos de la isla, pero conlleva un mayor riesgo de lluvia. La temporada de vacaciones (desde Navidad hasta Año Nuevo) no es solo costosa: la mayoría de los resorts requieren estadías de siete a 10 noches, y debes reservar con un año de anticipación. Y si lo que buscas son las tranquilas vibraciones de la luna de miel, evita las vacaciones de primavera y las vacaciones de verano.