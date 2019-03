Agatha Ruiz de la Prada: un reino lleno de color

El nombre de Agatha Ruiz de la Prada está asociado al reino del color, la vanguardia y el atrevimiento. Comenzó como diseñadora de prendas de vestir, pero en el camino desarrolló una industria paralela, en la que interviene con formas geométricas y tonalidades vivas objetos de uso cotidiano; lo mismo accesorios femeninos como bolsos, lentes y joyería, que artículos de diversa índole como enchufes, cascos de motocicleta, sillas y azulejos.

Agatha por todas partes. Como representante de la moda española y empresaria permea con su estética en el día a día de quienes adquieren sus productos. Sus diseños se venden en más de 150 países y de acuerdo a un cálculo de la revista Vanity Fair en su edición española de junio del año pasado, su empresa vale más de 200 millones de euros.

De visita en la Ciudad de México para presentar su más reciente línea de bolsos, mochilas y maletas de viaje, que la empresa mexicana Cloe comercializa en el país, la diseñadora comparte que ha tenido mucha suerte en ser parte de la vida de quienes adquieren sus artículos .”Nada me hace más ilusión que ver a la gente con mis cosas; cada vez hay más niñas vestidas de Agatha”.

Pese a ello, asegura que su ropa para dama sigue siendo bastante incomprendida.

“Empecé muy fuerte, con mucha marcha y después de 30 años la gente está empezando a ponerse mis diseños”, confiesa al recordar que montó su primer desfile cuando tenía 20 años.

Agatha viste una blusa de lentejuelas verde aqua, falta multicolor y alpargatas fucsia. La melena estilo Marilyn Monroe enmarca su rostro, sus grandes ojos oscuros, con pestañas que pasaron por varias capas rímel, miran al infinito.

“Fui parte de la Movida Madrileña, esa época fue genial. Tendría que haber sido arquitecta porque venía de una familia de arquitectos, pero fui mala estudiante. Ni mi madre ni mi abuela ni mis tías trabajaban y yo tenía muchas ganas de hacerlo, siempre ha sido lo más divertido del mundo”, comparte sobre por qué incursionó en el mundo de la moda.

Afirma que la clave de su permanencia se debe a que sigue tan entusiasmada como el primer día, y a que tiene un objetivo único: hacer feliz a la gente a través de sus diseños.

En 2008 recibió la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes y el año pasado el Premio Nacional de Diseño de Moda otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Actualmente se presenta en el Museo del Traje en Madrid, El poder de la imagen. Agatha Ruiz de la Prada, exposición que reúne una muestra de sus productos. En la página web del museo se muestran la tapa de un retrete y un vestido hecho con un paraguas.

Mientras algunos críticos señalan que maneja un discurso con aproximaciones dadaístas y surrealistas por su uso del color, sus detractores advierten la ponderación del triunfo comercial y la visión empresarial. Ella responde sobre en qué terreno se siente más cómoda, en el del arte o en la industria.

“Me gusta más el lado del arte, pero los dos me apasionan. No hay nada que me gusté más que vender, pero eso sí, sin renunciar ni un centímetro a lo que yo quiero hacer”, comparte.

Ocho años unidos

La marca mexicana encarga año con año una colección a la diseñadora española desde 2011. En la 2019 destacan los corazones, como símbolos de alegría. “Esta línea tiene tintes divertidos, estimulantes a la vista y con estilos diferenciados que los llenan de actitud”, explica Fidel González, director de branding y relaciones públicas de Cloe.“Amo este país, sus colores y su gente. Apenas fui a Xochimilco y es una fiesta, además tienen el mejor museo de América Latina, que es el de Antropología e Historia. Me gusta el tequila, pero más el mezcal”.