4 consejos para que ningún lunes del año sea un 'Blue Monday'

El 'Blue Monday' comenzó como una campaña publicitaria en 2005. En ella, la agencia de viajes Sky Travel llegó a la conclusión, mediante una supuesta fórmula científica, que el tercer lunes de enero era el día más triste del año. Este resultado se ha desacreditado por no tener un sustento comprobable, pero su popularidad continúa hasta la actualidad.

La realidad es que el sentirse triste puede ocurrir cualquier día del año, no solo los lunes. Sin embargo, para evitar que los inicios de semana sean una pesadez para ti y que en cambio los tomes con energía positiva, hay diversos consejos que puedes tomar en cuenta.

Calm, app de relajación y meditación, brinda algunos tips que tienen que ver con cosas tan cotidianas como bañarse o dormir.

1. Accesorios para dormir

Lograr un buen descanso por las noches es vital para comenzar con energía todos los días de la semana. Si tienes problemas para dormir, quizá te hagan falta algunos aditamentos especiales.

"Invierte en algunos accesorios para dormir que te ayuden a mejorar tus horas de sueño (...). Algunas opciones podrían ser optar por cortinas de oscurecimiento, probar tapones para los oídos, tratar de conservar la decoración de tu recámara sencilla y evitar el desorden del fin de semana", menciona Calm en un comunicado.

2. Tiempo para ti

El trabajo, la escuela, y en general la rutina diaria, pueden llegar a ser abrumadoras y desgastantes, tanto física como emocionalmente. Es por ello que debes agendar momentos del día en los que realizarás actividades enfocadas en ti.

"Ya sea caminar una parte de tu trayecto al trabajo o simplemente organizar planes sencillos para salir de casa; sin duda el ejercicio y el tiempo que podemos tomar para disfrutar con amigos y familiares nos ayudan a mantenernos distraídos y activos", detalla la app.

3. Baño y energía

De acuerdo con Calm, no solo se trata de un baño para estar limpio, sino de un tiempo de reflexión y relajación que podemos aprovechar de mejor manera, sobre todo los domingos por las noches.

"Desde hace miles de años, el acto de bañarse está vinculado a la buena salud y a la relajación. Un baño nocturno es la oportunidad perfecta para disfrutar de un momento de calma, así que empieza prestando atención a cada detalle a tu alrededor, escucha el sonido del agua al abrir los grifos, percibe cada aroma agradable, cierra los ojos y respira profundo", indica.

4. Un paso a la vez

La aplicación, con más de 60 millones de descargas en todo el mundo, recomienda vivir con calma el día a día, sin pensar en eventos que venga a futuro y que pueden provocar estrés de forma precipitada.

"Piensa en el presente, en como has llegado al día de hoy y todo lo bueno que has logrado. Aprovecha el momento, preocúpate por una cosa a la vez y piensa en cómo ser feliz en este preciso instante, no en la junta que tienes dentro de una semana", menciona.