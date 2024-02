Frontera México-EU: Falla en sistema de aduanas deja varados a 10 mil camiones

Laredo, Texas.- A tres días de las fallas de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano (VUCEM) y de la operación intermitente del sistema, unos 10 mil camiones están varados en la frontera entre México y Estados Unidos.

Así lo señalaron José David González, presidente nacional de los agentes aduanales en Estados Unidos y Manuel Sotelo, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez y vicepresidente nacional de la zona norte de la Canacar, que incluye a Chihuahua y Durango.

José David Gonzalez señaló en entrevista que el puente internacional Port Laredo está detenido por las fallas, situación que ha provocado retrasos graves. “Tan solo en World Trade Bridge hay de 8 mil a 8 mil 500 y en Colombia están de 2 mil 500 a 3 mil camiones parados”, dijo.

González detalló que la VUCEM sigue procesando los pedimentos que ya estaban hechos desde el viernes de la semana pasada; sin embargo, “los que están llegando están parados”.

Manuel Sotelo detalló que en Ciudad Juárez hay al menos unos 5 mil o 6 mil tráileres que no han podido cruzar debido a la falla en la VUCEM. “Nos dijeron que el sistema ya está funcionando este jueves. Lo cierto es que está muy lento, todavía no está al 100 por ciento, y esas mercancías que están varadas por estos días que no funcionó bien el sistema, tardaríamos unos dos o tres días en que vuelva a la normalidad”, dijo.

¿Cuánto cuesta la falla en la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano (VUCEM)?

Calcular las pérdidas económicas ocasionadas por la falla en la Ventanilla es complicado, de acuerdo con Sotelo. “Muchos millones de dólares en mercancía no pudieron cruzar. Cada hora cruzan por Ciudad Juárez 12 millones por aduana, de las 6:00 de la mañana a las 11:00 de la noche”, explicó.

Actualmente, México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Tan solo el año pasado México exportó bienes con valor de 475 mil 600 millones de dólares e importó mercancías por un monto de 323 mil 227 millones de dólares, según cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Un ejemplo de la crisis ocasionada por la falla en la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano es que 40 por ciento del intercambio comercial entre México y Estados Unidos cruza por Nuevo Laredo, una de las aduanas más afectadas por la situación, puesto que transitan diariamente alrededor de 16 mil camiones de ambos lados de la frontera.

Hace años, cuando la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) envió a cientos de oficiales de Laredo, Texas, a otras fronteras para ayudar a contener la migración, el congresista Henry Cuellar, señaló que la falta de personas ocasionaba retrasos en el comercio internacional y eso a su vez generaba pérdidas monetarias.

“Cada minuto de actividad en el puente del Comercio Mundial genera un movimiento de un millón de dólares, las pérdidas que tenemos ya son graves”, advirtió Cuellar en ese entonces.

En ese contexto, hasta ahora no existe un cálculo preciso del impacto económico que se tiene en Nuevo Laredo o Laredo, Texas por los fallos tecnológicos en las validaciones.

¿Qué sabemos del funcionamiento del sistema de validación en la frontera México-EU?

Actualmente las aduanas ya están en operaciones; sin embargo, se trabaja de manera intermitente. De acuerdo con reportes de transportistas y agentes aduanales a lo largo de la frontera, el sistema funciona de manera lenta y todavía presenta problemas de validaciones, por lo que las largas filas continúan en los puentes internacionales.

El Gobierno de México no ha precisado cuándo se normalizará el funcionamiento y tampoco se han revelado de manera oficial las causas de las fallas en el sistema.