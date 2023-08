Migrantes venezolanos protestan en el Puente Internacional I de Nuevo Laredo por abusos y corrupción

Un grupo de alrededor de 350 migrantes se manifestó de manera pacífica en el Puente Internacional I, en la frontera entre México y Estados Unidos. El motivo de la protesta fue un posible caso de corrupción por parte de autoridades en Nuevo Laredo. Durante la manifestación, los migrantes solicitaron acelerar su solicitud de asilo a través de la app CBP One.

El detonante de la protesta de migrantes, principalmente de origen venezolano, se dio a raíz de que la persona encargada del campamento temporal en Nuevo Laredo, a quien ubican como “Olivia”, supuesta integrante de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de dicha ciudad, cruzó durante la madrugada dos grupos numerosos de personas por el puente para ser procesados en Laredo.

Además, según señalaron los migrantes, Olivia había dicho que se haría todo lo posible para brindar ayuda a personas prioritarias como enfermos, embarazadas, adultos mayores y demás, pero los manifestantes descubrieron que entre las personas que cruzaron en la madrugada había quienes no cumplían con estas características de “prioridad”.

Al enterarse de esta situación y luego de grabar video para evidenciar la falta, los venezolanos urgieron hablar con “Olivia”. Según las declaraciones de algunos manifestantes, ella habría respondido que tenía el poder de seleccionar a su voluntad a quién permitir el paso.

Tras estos sucesos y después de más de un mes en el Nuevo Laredo, los migrantes acudieron a las instalaciones del puente internacional para protestar y dar a conocer el caso de posible corrupción.

“Estuvimos ahí en el puente y un encargado de migración de México nos dijo que nos reuniéramos cuatro personas para llevarnos con migración de EU, tuvimos la oportunidad de hablar con la gente de CBP, preguntarle algunas cosas y proponerle otras. Entre ellas la pregunta era por qué si estamos en el puerto de Laredo no salen las citas tan seguidas “La petición fue que si pasan 30 personas por cita, por qué no nos dan el cupo a nosotros los que estamos aquí”, señaló Anabel Velázquez, una de las protestantes.

Otra de las peticiones fue relacionada a que si la aplicación CBP One cuenta con geolocalización incluida, debería priorizar las citas para las personas que ya se encuentran cerca del puerto en el que se solicita.

“Hay videos y audios de cómo sacaron personas de aquí (del campamento de migrantes) en la madrugada y las pasaron. Ya cuando estuvieron de aquel lado (en Estados Unidos), fue cuando detonó la desesperación. No era la intención causar alarma ni en México ni en EU, simplemente queríamos una respuesta. Las autoridades (en Nuevo Laredo) nos dijeron que eso era mentira, y fue cuando les mostramos los videos e incluso se llamó a una de las personas que ya está allá, y se dieron cuenta de que sí era verdad”, dijo.

A raíz de lo sucedido, Velázquez comenta que el INM les pidió las pruebas para hablar con CBP. Y tras la charla, se comprometieron a indagar sobre el tema.

“Emily”, otra de las manifestantes, explicó que vio que personas que aplicaron junto con ella en la app CBP One cruzaron junto con el grupo que se fue con “Olivia”.

“Una de las migrantes que ya cruzó me comentó que le ayudaron con el registro donde estábamos todos. Quise meterme para hacer la cita y me sale error. Me dicen que como a ellos los pasaron con mi registro, nosotros deberíamos estar allá adentro y no es así. Ahora yo no puedo hacer el trámite, me sale error”, afirmó.

Tras la protesta, las autoridades abrirán una investigación por el posible caso de corrupción.