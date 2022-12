Sale primer caravana de paisanos desde Laredo, Texas con más de 4 mil vehículos

LAREDO, Texas.- Como cada año, Laredo, Texas fue el punto de reunión para miles de viajeros provenientes de todo el este de Estados Unidos, los llamados “Paisanos” quienes, con motivo de las fiestas decembrinas, viajan hacia distintas partes de México y para ello se organizan en caravanas con el objetivo de circular más seguros y de forma organizada durante su trayecto al interior de dicho país.

De acuerdo con información proporcionada por Aileen Ramos, directora de Turismo de Laredo, desde el miércoles comenzaron a arribar a esta ciudad los connacionales de “Migrantes Unidos en Caravana”, una iniciativa que se formó hace 12 años y es encabezada por un grupo de Querétaro.

“Agradecemos muchísimo que cada año tengan la preferencia (de cruzar por Laredo) y no sólo eso, que cada año sigan creciendo y pues este año los recibimos en Sames Auto Arena”, expresó.

El Sames Auto Arena fue el lugar a donde comenzaron a llegar desde el miércoles para salir este jueves en grupo a alrededor de las 04:00 de la mañana con rumbo a sus destinos en distintos estados de la República Mexicana.

Juan Fernando Rocha Mier, presidente de Migrantes Unidos en Caravana, señaló que, tras varios años, esta es la caravana número 15 que organizan y cada vez se les unen más familias debido al éxito que han tenido.

“Se han ido sumando -Paisanos-, de diferentes estados de la República, hoy tenemos representación de 25 estados de la República Mexicana en donde se unen a esta caravana y también es un gran equipo, las instituciones nos han ayudado muchísimo, el Instituto Nacional de Migración, el Programa Héroes Paisano, la Guardia Nacional, Policía Estatal de Querétaro, y la Ciudad de Laredo también ha sido muy importante en esta caravana”, aseveró.

Rocha Mier comentó que, a través de esta iniciativa, así como los esfuerzos que realiza año con año la ciudad de Laredo, Texas y su vecino en el lado mexicano, Nuevo Laredo, los paisanos se van a sus destinos en México agradecidos por el recibimiento y las atenciones que les brindan, así como con la seguridad de que llegarán sin interrupciones en el camino.

José Antonio Guaracha, es uno de los integrantes de la caravana, que manejó 25 horas desde Wisconsin hasta Laredo para irse en caravana con el grupo de connacionales. Su destino final es Celaya, Guanajuato.

“Estoy bien agradecido con la caravana, ya me he ido, el año pasado me fue muy bien, el antepasado también. Esta caravana es la que nos lleva sanos y salvos hasta allá -Guanajuato-”, dijo el mexicano.

La caravana cruzó hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas a las 05:00 de la mañana, donde distintas autoridades de los tres niveles de gobierno la recibieron para facilitar su tránsito seguro por la ciudad.

El cónsul de México en Laredo, Texas, Juan Carlos Mendoza Sánchez, señaló que este año la caravana de migrantes alcanzó las 4 mil unidades, y que en promedio viajan 4 personas por vehículo.

Se espera que durante los próximos días crucen otras dos caravanas muy numerosas por esta región de los Dos Laredos, y es por ello que del viernes 16 hasta el domingo 18 de diciembre permanecerá disponible el área de descanso paisano en la milla 13 de la carretera I-35.