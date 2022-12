Clima invernal extremo podría provocar apagones en Texas: ERCOT

Energía Esperan que clima no afecte suministro de energía en Texas (Matthew Busch/Bloomberg)

LAREDO, Texas.- Este martes se publicó el informe trimestral del Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT, por sus siglas en inglés), en el que se dio a conocer que la red pública eléctrica debería funcionar sin problemas en condiciones invernales típicas; sin embargo, no está exento de fallas si se repitieran circunstancias similares a las que vivió Texas en febrero del 2021.

De acuerdo con la Evaluación Estacional de Adecuación de Recursos -SARA-, si las temperaturas llegan a ser congelantes o extremas, es probable que los apagones vuelvan a afectar algunas regiones del estado de la estrella solitaria.

A partir del apagón masivo de 2021, que dejó a millones de personas en el estado sin energía durante días, e incluso causó la muerte de cientos de texanos, se le ha dado más importancia a dicha evaluación.

“Espero absolutamente que las luces permanezcan encendidas”, dijo el presidente de la Comisión de Servicios Públicos, Peter Lake, en una conferencia de prensa el martes.

Por su parte, el nuevo CEO de ERCOT, Pablo Vegas, comentó que hay un escenario en el que las condiciones más extremas podrían hacer que fuera necesario programar cortes.

También, Vegas señaló que ha habido una reducción de las reservas de energía en invierno debido al aumento de la generación de energía solar en el estado, y pidió que se disponga de mayor cantidad de ese recurso “despachable”.

“Esa -energía- es la que se genera con un interruptor de encendido y apagado a la que se puede recurrir siempre que se necesite, independientemente de cuáles sean las condiciones meteorológicas”, explicó.

La energía “despachable” podría suministrarse mediante un mayor almacenamiento en baterías u otros medios, pero esto ha provocado controversia, pues muchos responsables políticos de Texas consideran que la generación de dicha energía es casi un sinónimo de la misma, pero con gas natural.

Por otro lado, expertos cuestionaron los eventos imponderables subyacentes que ERCOT utilizó en el informe para decir que garantiza el suministro de electricidad durante la época invernal.

Joshua Rhodes, investigador científico de la Universidad de Texas en Austin, especializado en sistemas energéticos, afirma que el principal problema está en el suministro de gas natural del estado, pues durante el apagón de 2021 no se pudo garantizar el abastecimiento de combustible a las centrales eléctricas, lo que acentuó la escasez de energía, y esos problemas podrían repetirse esta temporada a pesar de las garantías oficiales que se están abordando.

“No parece que hayan tenido en cuenta los problemas relacionados con el combustible para las centrales eléctricas si llegamos a estas condiciones de super frío. Me preocupa que algunas de estas cifras de interrupciones no planificadas -en la evaluación- sean demasiado bajas porque no se tiene en cuenta el aspecto del combustible”, aseveró.

Mientras tanto, algunos texanos se preguntan si la evaluación subestima un posible déficit entre la oferta y la demanda de electricidad en circunstancias extremas.

De momento lo único que queda es esperar a que esta temporada invernal no sea tan extrema como la de 2021 para que la red se mantenga estable.