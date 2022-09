Texanos recibirán cheques inesperados que ya daban por perdidos

Laredo, Texas, septiembre 21 de 2022.- Esta semana la oficina del “State Comptroler” o Contralor General del Estado de Texas anunció que actualmente hay alrededor de $7 mil millones de dólares en efectivo, así como otros objetos de valor que no han sido reclamados por la ciudadanía, por lo que se implementará una nueva forma de devolver rápidamente la propiedad en esa situación a sus propietarios este año.

Lo anterior se realiza debido a que, durante el último año fiscal, la oficina pagó un récord de $309 millones de dólares, y de hecho es la tercera ocasión en que devuelve más de $300 mdd en propiedad no reclamada durante el año, de acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la dependencia.

El sitio del Contralor manifiesta haber entregado en su historia mas de 3 mil millones de dólares en dinero en efectivo y también tiene en su custodia miles de objetos cuyos dueños nunca han reclamado

De esta manera, el estado enviará un cheque al propietario sin requerir que presente un reclamo por sus bienes. Este proceso fue autorizado por el Proyecto de Ley 1514 de la Cámara de Representantes de Texas en 2021 y se limitará a propiedades no reclamadas de valor inferior a $5 mil dólares que la agencia considere se pueden vincular al dueño correcto.

Kevin Lyons, portavoz de la agencia para el Contralor de Texas, dijo que para estar seguros de que el proceso anticipado dé como resultado que los propietarios correctos reciban sus bienes, el departamento comenzará con pruebas específicas de envío de propiedad no reclamada a personas sin necesidad de reclamo durante este año fiscal.

Sin embargo, “Hasta que se completen las pruebas, la gran mayoría de la propiedad se devolverá a lospropietarios tras la recepción y aprobación de un reclamo presentado en línea”, señaló Lyons.

Entre el total de los $309 millones de dólares en propiedad no reclamada devuelta del pasado año fiscal se encuentran depósitos de servicios públicos olvidados u otros reembolsos, ganancias de seguros, cheques de nómina, cheques de caja, dividendos, regalías minerales, cuentas bancarias inactivas y contenido de cajas de seguridad abandonadas.

Por lo general, no existe un estatuto de limitaciones o preclusión de derechos para la propiedad no reclamada en manos del estado, lo que significa que no hay límite de tiempo para que los propietarios presenten un reclamo. Pueden hacerlo en cualquier momento.

Hegar hizo el llamado a visitar ClaimltTexas.org para que la ciudadanía pueda ver si el estado tiene en custodia algunas de sus propiedades no reclamadas, ahí podrán presentar un reclamo o verificar el estatus, también pueden llamar al 800 321 2274 o desde el sitio: https://claimittexas.org