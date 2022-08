¿Se convertirá Brownsville, Texas en el próximo Cabo Cañaveral?

BROWNSVILLE, Texas.- La llegada de grandes empresas de la industria aeroespacial al sur de Texas ha atraído a muchas otras compañías de distintos rubros debido a que en el estado encuentran importantes esquemas de soporte, todo para ser competitivos en el mercado, y disfrutar de las ventajas que el sitio ofrece.

Por ejemplo, tras la llegada de SpaceX, la compañía de Elon Musk dedicada a la industria aeroespacial que construyó una instalación de lanzamiento para este tipo de naves en la playa de Boca Chica, más empresarios se animaron a apostarle al estado de la estrella solitaria para montar sus “headquarters”, tal es el caso de Space Channel.

Dicha empresa tiene su sede mundial de noticias en Brownsville, lugar que de acuerdo con el director ejecutivo de la compañía, Chad Mallam, puede convertirse “en otro Hollywood”.

“Otra de las cosas geniales de esta área es que, es muy parecido a Los Ángeles, tienes casi todos los ambientes aquí, ¿verdad? Tienes el desierto, tienes la playa, todo está aquí para, creo, un nuevo Hollywood”, dijo en entrevista para el Río Grande Guardian International News Service.

Además, durante la conferencia de prensa que llevó a cabo junto al Texas Southmost College -TSC-, para anunciar que su negocio contratará a cinco o seis estudiantes de dicha institución por semestre para escribir, filmar, y editar videos para el canal, el CEO del canal elogió a Texas y Brownsville al decir que ahora es el “ápice” de la industria espacial.

Sin embargo, es conocido que SpaceX realiza pruebas de sus cohetes en Boca Chica pero en realidad, al final, lanza los vuelos comerciales desde Florida, aunque ese no es un tema que le preocupe a Mallam porque considera que el estado es mucho más que eso.

“Hay mucho más que cohetes aquí. Lo que la ciudad ha estado haciendo es atraer compañías -aero-espaciales que no sólo construyen cohetes gigantes, sino que financian, hacen tecnología, computadoras y medios. Entonces, lo que estamos viendo es una cantidad increíble de crecimiento que está ocurriendo aquí en el Valle”, señaló.

Incluso, si el sitio de Boca Chica termina sólo probando cohetes, Mallam cree que seguirá siendo un sitio especial que se destaca entre los demás, aunque podría ser “la puerta de entrada a Marte”, refiriéndose a las instalaciones de SpaceX.

“Si alguna vez has estado en el Cabo o en cualquier otro lugar como ese, no puedes acercarte a estos cohetes. Pero puedes conducir hasta allí -en Boca Chica- y ver esto y cuando estás parado frente a un cohete como ese, es inspirador. No importa la edad que tengas. Cuando vi eso por primera vez, pensé, eso es enorme, ¿qué es esto?”, comentó.

Todas estas opiniones que tiene la compañía sobre Texas y cómo será en un futuro no muy lejano los llevó a instalarse en Brownsville, donde ahora ayudará a estudiantes de carreras como comunicación, periodismo, diseño gráfico o afines, a que aprendan distintos conocimientos que les servirán para destacarse en su profesión.