¿Tienes miedo a que te despidan durante la pandemia? Aquí 10 consejos para prepararte

Actúa sorprendido, incluso si no lo estás. Y hazlos sentir horrible.

Eso es lo primero que debes hacer si tu jefe dice que estás siendo despedido, dijo Roy Cohen, quien pasó 14 años como entrenador profesional interno en Goldman Sachs Group y ahora dirige su propio negocio de consultoría profesional.

"Siempre transmite una conmoción absoluta y absoluta", dijo. “El objetivo es hacerlos sentir mal. De esa manera, si quieres tratar de negociar un paquete mejor, existe la posibilidad de que se sientan culpables de alguna manera".

Una avalancha de despidos se ha movido a través del panorama corporativo global, en casi todas las industrias, a medida que las empresas evalúan su estrategia a largo plazo en un mundo posterior a la pandemia.

La semana pasada, American Airlines dijo que podría despedir a 25 mil empleados, o el 29 por ciento de su fuerza laboral en Estados Unidos. El lunes, el minorista británico Marks & Spencer anunció 950 recortes de empleos, y el miércoles Bloomberg informó que Daimler de Alemania podría recortar unos 20 mil empleos.

El jueves, los datos mostraron que las nuevas solicitudes de desempleo en Estados Unidos aumentaron la semana pasada a 1.42 millones, aumentando por primera vez desde marzo. Eso podría ser un reflejo de que algunos negocios que habían reabierto están cerrando nuevamente.

Prepararse para jugar juegos mentales es una estrategia que debe probar si le preocupa que su trabajo sea el próximo en perderse. Pero hay muchos más pasos prácticos a seguir. Ser despedido apestará, pero dolerá menos si te preparas. Aquí hay algunas maneras de hacer eso, y algunas trampas que evitar.

1.

Resiste un intento de golpe. El estrés de la incertidumbre puede provocar fantasías acerca de planear un golpe a tu empresa. ¡No lo hagas! Y no aceptes la oferta de una compañía de dejarte renunciar en lugar de dejarte ir.

"Mucha gente piensa que si renuncian, parece que han estado han tomado el control", dijo Cohen. "Pero en este mercado, donde el despido es la norma, explicar a los futuros empleadores que decidiste renunciar parecerá muy extraño y francamente se harán preguntas sobre tu credibilidad".

Dicho esto, "si tienes la intuición de que podrías perder tu trabajo, confía en ese instinto y planifica para eso", dijo Lindsey Pollak, autora de The Remix: Cómo liderar y triunfar en el lugar de trabajo multigeneracional. “Muchas personas se sienten paralizadas en ese momento por miedo. Un objetivo importante es salir de esa parálisis y pasar a la acción".

2.

Has una copia de tus contactos. Entre los activos más valiosos de muchos trabajadores se encuentran los contactos que han establecido a lo largo de los años. Si aún no tienes información actualizada de tus contactos comerciales en un archivo en tu teléfono o computadora personal, comiénzalo a hacer. Copia cualquier trabajo que un futuro empleador quiera ver, teniendo cuidado de no entrar en conflicto con las cláusulas de no competencia y las políticas de la empresa que rigen los datos de propiedad.

3.

Olfatea el despido. Trata de encontrar la política de despido de tu empresa. Desentierra tu contrato para ver si menciona una indemnización por despido. Si no es así, pregunta sigilosamente.

En México , la liquidación debe incluir tres meses de salario, prima de antigüedad y 20 días de salario por año trabajado (despido injustificado). Además debe incluir los días trabajados y no pagados en el mes, así como prestaciones incluidas como bonos, vales, comisiones, caja o fondo de ahorro y utilidades.

Si trabajas en una gran empresa, verifica si hay un grupo para exempleados en Facebook.

4.

Es posible que su empresa no se mueva de su decisión, pero trate de negociar. "Pide todo y más", dijo Cohen. "Mas dinero. Tu bono. La capacidad de ejercer opciones sobre acciones o recibir una compensación diferente. Lo peor que pueden hacer es decir no".

5.

Eleva tu perfil. Sí, esto significa actualizar tu currículum y tu perfil de LinkedIn. Destaca tu éxito al trabajar de forma remota. Pero antes de pulir tu perfil de LinkedIn, ve a la configuración de privacidad y desactiva las notificaciones automáticas a tu red si deseas mantener los cambios de bajo perfil. (Si no quieres que alguien en el trabajo vea actualizaciones de perfil, puedes bloquear a personas específicas). Si crees que se acerca un despido y deseas buscar un nuevo trabajo discretamente, una función que LinkedIn agregó este año te permite ajustar tu estado a "#OpentoWork” y especificar quién puede ver eso: solo reclutadores o todos.

6.

Ahorra y paga deudas. Tener algunos meses de gastos ahorrados puede evitar la necesidad de asumir costosas deudas de tarjetas de crédito u omitir pagos y dañar su historial de crédito.

Trata de ahorrar seis meses o más de gastos de subsistencia. Eso suena alto, pero recuerda, eso no es necesariamente seis cheques de pago completos. Que sea lo suficiente para cubrir lo esencial: vivienda, pagos de automóviles, servicios públicos, internet, teléfonos móviles, atención médica. Mientras estás empleado, una manera fácil de comenzar es configurar depósitos automáticos en una cuenta de ahorros, para que ni siquiera pienses en gastar el dinero.

7.

Sé flexible. Mientras estés empleado, ponte en contacto con antiguos colegas, y si te despiden, considera ir por esa ruta, lo que eventualmente podría conducir a un trabajo de tiempo completo. Un punto positivo es que con el trabajo remoto cada vez más común, más empleadores están dispuestos a buscar más candidatos.

8.

Sé un networker creativo. Encontrar grupos en Facebook y LinkedIn es el primer paso, pero checa también lo que ofrecen en la oficina de carreras de tu universidad, los grupos profesionales a los que perteneces y pregunta por comunidades privadas de Facebook conectadas a tu industria a las que puedas unirte.

9.

Perfecciona tu uso de videollamadas. Practica usando Zoom, Skype, Hangouts de Google o cualquier programa de videoconferencia que un entrevistador pueda elegir. Grábate en una entrevista simulada con un amigo. Usa un fondo neutro, usa colores sólidos y recuerda silenciar las ventanas emergentes de tu teléfono y computadora.

10.

Busca áreas de oportunidad. Siempre hay áreas en crecimiento, incluso en situaciones económicas nefastas. En Singapur, por ejemplo, el producto interno bruto se desplomó un 41.2 por ciento anual desde el primer trimestre del año hasta el segundo, liderado por las caídas en las industrias relacionadas con los viajes. Pero el sector fintech de Singapur ha estado creciendo rápidamente, incluso en la pandemia, y una expansión de los bancos privados mundiales en Singapur ha intensificado la rivalidad por el talento, según analistas de Bloomberg Intelligence. Además, ha aumentado el interés de las empresas con sede en Hong Kong en explorar una mudanza a Singapur.