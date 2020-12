Susan Pompeo, esposa del secretario de Estado de EU, da positivo a COVID

La esposa del secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, dio positivo por coronavirus, según personas familiarizadas con el asunto, después de que la pareja fuera criticada por celebrar fiestas en el Departamento de Estado a pesar de un aumento en los casos de COVID-19 en todo el país.

No quedó claro de inmediato cómo Susan Pompeo contrajo el virus, aunque dio positivo justo antes de que su esposo anunciara el 16 de diciembre que iba a entrar en cuarentena por exposición, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por hablar de un asunto privado. El Departamento de Estado no identificó quién había expuesto al virus al principal diplomático estadounidense, aunque dijo que este dio negativo en las pruebas.

Ese mismo día, el departamento anunció que cancelaba la última de las fiestas navideñas del secretario para la temporada, un evento para embajadores extranjeros en Estados Unidos. Los Pompeos fueron acusados ​​de seguir adelante con las fiestas para diplomáticos y sus familias incluso cuando los funcionarios de salud advirtieron grandes reuniones y el Departamento de Estado les dijo a los empleados que evitaran asistir a "eventos que no sean de misión crítica".

La Asociación Estadounidense del Servicio Exterior había instado al departamento a "revertir el rumbo y modelar un comportamiento responsable de acuerdo con sus propias pautas".

La oficina de prensa del Departamento de Estado se negó a comentar sobre las solicitudes por correo electrónico y teléfono en busca de una respuesta del secretario y su esposa, y no estaba claro si Susan Pompeo había asistido a alguna de las fiestas del departamento. El calendario público del secretario de Estado para el 15 de diciembre dice que organizaría una recepción para las familias de los diplomáticos estadounidenses.

El presidente Donald Trump y su administración han sido criticados repetidamente por realizar grandes reuniones que corren el riesgo de propagar el virus y por no hacer más para detener el brote más grande del mundo. Con más de 18 millones de casos en Estados Unidos y muertes que superan las 327 mil por el patógeno, el presidente ha guardado silencio sobre el virus en las últimas semanas.

El Departamento de Estado aún no ha dicho cuánto tiempo permaneció Pompeo en cuarentena. Su horario público del 21 de diciembre lo enumeraba como asistiendo a reuniones y sesiones informativas en el departamento.

Susan Pompeo ha desempeñado un papel destacado en el departamento, ayudando a supervisar las listas de invitados para fiestas y otras reuniones. A principios de este año, la oficina del inspector general del Departamento de Estado investigó si sus viajes con Pompeo habían violado las reglas de ética. Un informe posterior la autorizó, aunque agregó que no había obtenido la aprobación para los viajes de antemano.

Como muchos de los principales asesores y personal de Trump, Pompeo ha burlado repetidamente las precauciones contra el coronavirus y ha viajado al extranjero para asistir a reuniones en las que repetidamente se negó a usar cubrebocas. En un viaje del 12 al 23 de noviembre en el que se le unió su esposa, Pompeo fue fotografiado en reuniones sin máscara, y él y su esposa asistieron a cenas con pequeños grupos de personas en París dos noches seguidas.

Trump fue hospitalizado por COVID-19 en octubre, interrumpiendo su campaña de reelección, y muchos otros asistentes, familiares y asesores contrajeron el virus, incluida su esposa Melania Trump, el abogado personal Rudy Giuliani, el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano Ben Carson y la Casa Blanca. portavoz Kayleigh McEnany.

