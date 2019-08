Los tiroteos en EU exhiben el pobre liderazgo de Trump

En momentos en los que se requiere de una figura que una a todos los estadounidenses, el mandatario añade leña al fuego de la división.Tal vez el peligro más grande tras los tiroteos en El Paso y Dayton es que estas atrocidades, lejos de unir al país, lo dividirán aún más que antes. Si toda su gente no puede unirse para llorar a las víctimas de los ataques y resolver protegerse contra futuras barbaridades, entonces Estados Unidos corre el riesgo de quebrarse sin remedio para el futuro inmediato.

Reunir a las personas en momentos duros puede ser el trabajo más importante de un presidente, y Donald Trump está singularmente mal equipado para ello.

El plan de Trump de visitar ambas ciudades fue inmediatamente criticado y los sentimientos detrás de esas objeciones son comprensibles. Trump ha convertido la ira y la división en su fórmula para el éxito. Su estilo de política lastima.

Sin duda es fatídico decir que el extremismo político es culpa del presidente, pero su política de odio lo nutre.

Por lo tanto, sería útil que el mandatario, no solo hoy, sino a partir de ahora, condene a los supremacistas blancos enérgicamente y sin la necesidad de un teleprompter. No debe cambiar ese mensaje en tuits o comentarios posteriores. Debería comprender que, en momentos como este, insistir en justificarse a sí mismo, no aceptar responsabilidades y no detenerse a reflexionar, no son solo signos de una personalidad desordenada, es veneno para la sociedad estadounidense.

Es mucho pedir, sin duda. Y hay otro desafío: los críticos del presidente también deben detenerse. Si la unidad frente a estos horrores es lo primero, a Trump se le debería dar la oportunidad de desempeñar su papel. Si el presidente comienza, al fin, a cumplir con su responsabilidad de liderar a todo el país, esto debería ser bienvenido, no deplorado.

Las leyes de armas efectivas, incluidas las verificaciones de antecedentes universales, son indispensables. Los comentarios del presidente sobre esto, centrados en los problemas de salud mental involucrados, no llegaron a lo que se requiere.

Trump debería reconocer que el terreno sobre el control de armas está cambiando, con la Asociación Nacional de Armas (NRA por sus siglas en inglés) está bajo presión y muchos republicanos están hartos de tiroteos.

Estados Unidos necesita mejor inteligencia y una acción preventiva más efectiva contra los terroristas domésticos. Y no menos importante, hay que frenar la furia que ha infectado la política estadounidense.

El papel del presidente en estas tareas es primordial, lo que hace que sea difícil ser optimista.