La entrevista de AMLO con Bloomberg en 15 frases

Andrés Manuel López Obrador dio a Bloomberg su primera entrevista a un medio internacional como presidente de la República.

En la conversación de 50 minutos, el mandatario habló con el editor en jefe de Bloomberg, John Micklethwait, sobre la relación con Donald Trump, la economía mexicana, el Banco de México, las rondas petroleras y hasta de Agustín Carstens.

Te dejamos aquí algunas de las frases más destacadas de López Obrador:

1. “Tenemos tres mil 180 kilómetros de frontera, si fuésemos un país europeo, o en Sudamérica, a lo mejor, podríamos procurar otra relación con Estados Unidos, pero la vecindad nos obliga a entendernos. Y para eso lo mejor es la política, que se inventó para evitar la confrontación”.

2. “Yo tengo un sueño que quiero convertir en realidad, va a llegar el día durante mi gobierno que no van a ir mexicanos a trabajar a Estados Unidos, porque el mexicano va a tener trabajo y va ser feliz donde nació”.

3. “Yo creo que, como se dice coloquialmente le ha bajado (…) Cuando yo fui a Estados Unidos (en 2017) el discurso era otro, era más antimexicano. Ahora el Presidente Trump se ha moderado (…) Aunque el Presidente Trump sea republicano y yo tengo una postura política progresista de dimensión social, nacionalista, pienso que podemos entendernos. Nos hemos entendido, aceptando que debe de haber respeto mutuo, y hasta ahora no nos hemos faltado el respeto”.

4. “Vamos bien. Estamos bien y de buenas. No está creciendo la economía como quisiéramos, pero tampoco hay riesgo de recesión (…) Nada qué ver con lo que pasó en 1994-1995, ahí comenzó el gobierno de Zedillo con una caída de seis puntos y Zedillo terminó bien su gobierno, incluso admirado por algunos como buen gobernante, como un presidente que manejó bien la economía y las finanzas”.

5. “Entonces, nuestro gobierno lo que está haciendo ahora mejor es la distribución del ingreso. Entonces, aunque el crecimiento sea escaso, poco, hay una mejor distribución de la riqueza, es decir, hay más bienestar”.

6. “Soy respetuoso de la autonomía del Banco de México (…) me gustaría que no solo se ocupara del control de la inflación, que pensara también en el crecimiento y el equilibrio (…) En el Banco de México están cuidando más inflación, que no está mal, no está mal. Pero es importante bajar las tasas para alentar el crecimiento”.

7. “El principal problema de México es la corrupción. Ese era el principal problema, porque ahora puedo decir, hoy te puedo decir que ya no hay corrupción tolerada, de arriba hacia abajo, porque la corrupción no es parte de nuestra cultura como se llegó a decir. La corrupción no se da de abajo hacia arriba, se da de arriba para abajo. No hay un negocio jugoso, un acto de corrupción que no lleve el visto bueno del Presidente. Eso ya no existe en México”.

8. “La austeridad para nosotros los mexicanos se inspira en Juárez que decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía, sin lujos.

9. “Nunca en la historia de México se había destinado tanto dinero a los pobres como ahora, porque la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios, es terminar con los lujos; no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

10. “Lo que había en el fondo es de que el actual aeropuerto (de la Ciudad de México), que son 600 hectáreas, se iba a urbanizar e iban a hacer negocios jugosos al amparo del poder público. Entonces, dijimos ‘No’, pero eso no significa detener el progreso (con la cancelación del NAIM)”.

11. “¿Cuántos barriles de petróleo se han extraído con los contratos (de la reforma energética) hasta hoy? 10 mil barriles (…) No podemos convocar a nuevas rondas, a entregar nuevos contratos si no hay resultados. Esto no es un asunto político, ideológico, es de juicio práctico. Si producen y cumplen, entonces vemos si continuamos entregando contratos.

12. “Si nosotros utilizamos ese fondo (de estabilización petrolera), se puede pensar que hay crisis y nos puede afectar la estabilidad económica y financiera. En este sentido quiero actuar de manera conservadora. No hay necesidad de utilizar ese fondo. Hay remantes que tiene el gobierno para, en su caso, fortalecer las finanzas de Pemex y ya lo estamos haciendo”

13. “Tú sabes, John, que el que mandaba en todo en México era el Presidente, ahora no, a pesar de que es un régimen presidencialista somos respetuosos de la autonomía del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Eso no se había visto en México”.

14. “Ahora elementos del Ejército y de la Marina nos están ayudando para garantizar la seguridad pública, no teníamos elementos. El Presidente contaba en realidad con 10 mil efectivos de la Policía Federal y te podían estar asaltando, robando, secuestrando enfrente de un cuartel militar y no podía el Ejército participar. Entonces, esta reforma es muy importante, la creación de la Guardia Nacional va a significar más elementos, más presencia, más protección a los ciudadanos.

15. “Yo no coincido con él (Agustín Carstens) en su concepción de política económica, pero lo respeto. Es un profesional de la economía y sobre todo es mexicano”