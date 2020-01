La 'batalla' más grande de China con EU apenas comienza tras el acuerdo comercial

En una carta leída durante la firma del acuerdo comercial del miércoles en la Casa Blanca, el líder chino Xi Jinping le pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tome medidas para "mejorar la confianza mutua y la cooperación entre nosotros".

Eso no será fácil: aparte del acuerdo comercial, Estados Unidos y China están enfrentando todo, desde tecnología hasta derechos humanos y disputas territoriales. Esta semana, el secretario de Estado, Michael Pompeo, dijo a los ejecutivos en Silicon Valley que Estados Unidos "enfrenta un desafío de China que exige cada fibra de su habilidad innovadora y su espíritu innovador".

El regreso a la rudeza podría tener consecuencias importantes para China y para Xi. A corto plazo, las tensiones renovadas con Estados Unidos corren el riesgo de debilitar una situación económica ya frágil, mientras que las restricciones a la inversión podrían obstaculizar los planes para asegurar tecnologías esenciales para impulsar el crecimiento. Para Xi, un fracaso percibido en la gestión de los lazos estadounidenses también podría afectar el apoyo para un tercer mandato en una reunión clave del Partido Comunista en 2022.

"Esta es la relación bilateral más importante de China por un kilómetro y medio, y Xi Jinping ha dejado en claro que él está a cargo desde el principio", dijo Trey McArver, cofundador de la firma de investigación con sede en Beijing Trivium China. "Está bajo presión para hacer un buen trabajo porque si no lo hace, se abre a las críticas de que no es un buen estadista y no un buen administrador de la nación".

Al principio, el propio Xi definió los términos de una relación exitosa. Incluso antes de tomar el primer puesto en 2012, pidió un "nuevo tipo de relaciones de gran poder" que vería a las dos potencias respetar los "intereses centrales" del otro y abandonar una mentalidad de "suma cero".

Pocos días antes de que Trump asumiera el cargo en 2017 después de hacer campaña en una plataforma "América Primero", Xi buscó reclamar el título como defensor del libre comercio al predicar "apertura" y "liberalización económica" en el Foro Económico Mundial en Suiza. Más tarde, ese mismo año, declaró que China se estaba "acercando al centro del escenario mundial" cuando describió una hoja de ruta para convertir al país en una potencia mundial líder para 2050.

'Están muy atrás'

Trump, sin embargo, trató de frustrar esos planes. Su decisión de aumentar los aranceles ha alterado el modelo económico de China liderado por las exportaciones, acelerando un cambio en las cadenas de suministro mundiales a medida que los fabricantes de bajo costo buscan lugares más baratos para establecer tiendas. También abrió la puerta para que su administración pusiera en la lista negra a Huawei y otras compañías tecnológicas chinas que aún confían en las firmas estadounidenses para componentes vitales.

"Si retroceden cinco, seis, siete años, en 2019 dicen que China nos atrapará como la economía más grande del mundo", dijo Trump a sus seguidores en un mitin el mes pasado. "¿Adivina qué? Están muy atrasados. Están muy atrás ".

Para Xi, el acuerdo de la 'fase uno' alcanzado el miércoles ayuda a detener el sangrado en la guerra comercial. Y aunque ha dado un tono optimista junto con otros funcionarios chinos, el texto del acuerdo en sí habla de la gran brecha entre las economías más grandes del mundo. Su alcance limitado, resaltado por la enorme cantidad de compras agrícolas y energéticas, difiere temas más difíciles como los controvertidos subsidios estatales, las políticas industriales y las empresas estatales de Beijing.

El compromiso sobre las empresas estatales resultará difícil porque son un "componente orgánico de la gobernanza política y económica de China", dijo Wang Peng, investigador asociado del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad de Renmin.

En otras palabras, son una palanca crucial para mantener a Xi y al Partido Comunista en el poder. Abrir ciertas partes de la economía a la competencia extranjera podría generar inestabilidad a medida que el Gobierno busca mantener el crecimiento económico y el empleo. Y más que los líderes anteriores a él, Xi ha buscado el control total sobre cualquier amenaza potencial al poder, desde funcionarios corruptos hasta uigures étnicos e incluso un grupo de expertos de libre mercado.

'Estado de vigilancia orwelliana'

Esta semana, en San Francisco, Pompeo instó a las compañías de tecnología a "confrontar preguntas difíciles sobre las consecuencias para la seguridad nacional de hacer negocios en un país controlado por el Partido Comunista Chino".

"Necesitamos asegurarnos de que nuestras compañías no hagan tratos que fortalezcan el ejército de un competidor o endurezcan el control de la represión del régimen en partes de ese país", dijo Pompeo. "Necesitamos asegurarnos de que la tecnología estadounidense no alimente un estado de vigilancia verdaderamente orwelliano".

Incluso con el acuerdo comercial, Trump se está moviendo para reducir aún más la capacidad de Huawei para operar a medida que continúa una campaña para disuadir a otros países de usar su tecnología 5G. Esta semana, Reuters informó que el Departamento de Comercio redactó una regla que le permitiría bloquear las exportaciones estadounidenses a Huawei si los componentes estadounidenses representan más del 10 por ciento del valor del producto.

Los legisladores de ambos partidos también están tomando medidas. El Congreso votó abrumadoramente el mes pasado para empujar a China sobre Hong Kong , y están presionando para que se adopten medidas para castigar a Beijing por su detención de un millón de musulmanes uigures étnicos en campos de "reeducación".

Luego están las tensiones militares. Desde que el Pentágono calificó oficialmente a China como "competidor estratégico" en 2018, la administración Trump ha desafiado a China en múltiples frentes. Aumentó patrullas en el Mar del Sur de China y aprobó una venta de 8 mil millones de dólares en combate F-16 aviones a Taiwán, el primer acuerdo de este tipo en casi 30 años. La semana pasada, el Ejército de EU anunció que desplegaría un grupo de trabajo especializado en el Pacífico capaz de realizar operaciones de información, electrónicas, cibernéticas y de misiles contra Beijing.

Larga marcha

El objetivo de Xi ahora es asegurar el apoyo político en el país y al mismo tiempo suavizar la imagen de China en el extranjero. Una encuesta realizada por Pew Research Center el mes pasado encontró que las calificaciones de favorabilidad de China cayeron dramáticamente el año pasado en países desde Canadá y Australia hasta Indonesia y Filipinas.

China ha tratado de calmar los temores de que la iniciativa de infraestructura del Cinturón y la Ruta de Xi podría endeudar a los países más pobres. También está priorizando la "diplomacia de vecindario" para afirmar el liderazgo en Asia, reparando los lazos con Japón y Corea del Sur, y al mismo tiempo llegar a lugares como Vietnam donde las tensiones han aumentado. Hará su primer viaje al extranjero este año el viernes a Myanmar.

También parece que las preocupaciones en el partido por su presión por una política exterior más asertiva, que marca un alejamiento del llamado del exlíder Deng Xiaoping de "ocultar el brillo y el tiempo de espera", no han afectado su ascenso oficial. El Buró Político de élite del Partido Comunista el mes pasado denominó a Xi el "líder del pueblo", un término que una vez se usó para describir a Mao Zedong, luego de haber acordado previamente eliminar los límites del mandato presidencial y consagrar su nombre en la constitución.

De cualquier manera, si bien las empresas se sienten aliviadas por la reducción temporal de las tensiones, pocos tienen la ilusión de que los desacuerdos más profundos disminuyan.

"Este acuerdo comercial es bueno si puede reducir la tensión", dijo James McGregor, presidente de APCO Worldwide en China, que asesora a empresas extranjeras. “Pero solo el tiempo dirá si nos pone en el camino para encontrar la manera de que dos modelos de desarrollo incompatibles coexistan y trabajen juntos. Eso es algo más allá de los parámetros de cualquier acuerdo comercial".