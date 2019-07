AMLO ‘pinta su raya’ y rechaza que México pueda convertirse en tercer país seguro

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha tratado de alcanzar acuerdos con su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, sobre migración, dijo que ‘pintará su raya’ con respecto a las demandas hacia su país sobre convertirse en asilo a centroamericanos.

En su primera entrevista con un medio internacional desde que se convirtió en presidente, López Obrador dijo que México no acordará convertirse en ‘tercer país seguro’ como lo hizo Guatemala con la administración de Trump la semana pasada.

Un acuerdo de tercer país seguro implicaría que México debería acoger temporalmente a los migrantes centraomericanos mientras se procesan sus solicitudes en EU.

“Nosotros no, no aceptamos esa propuesta. No podemos comprometernos a eso”, dijo López Obrador. “Estamos aplicando un programa cuidadoso para reducir el número de inmigrantes que entran, siendo respetuosos de los derechos humanos de esos migrantes”.

En una conversación de 50 minutos con el editor en Jefe de Bloomberg, John Micklethwait, el presidente de México, conocido como AMLO, dio sus puntos de vista sobre temas como inmigración y economía.

Se refirió a Trump como un aliado importante que moderó significativamente su tono, luego de que anteriormente había atacado a los mexicanos ilegales en su país.

Acuerdo Tarifario

El mes pasado, la administración de Trump urgió a México a cambiar sus políticas de asilo. El viernes, Trump anunció que logró un acuerdo de tercer país seguro con Guatemala para detener a los migrantes de otras partes de Centroamérica que claman asilo en Estados Unidos.

Grupos de derechos humanos han cuestionado que Guatemala sea capaz de llevar a cabo ese proceso de refugio y si se trata de un lugar seguro para ellos.

Trump ha sido enérgico en cuanto a los migrantes centroamericanos que llegan a su país desde la frontera con México y ha convertido este en un tema de campaña de cara a la elección del año próximo.

A fines de mayo advirtió con aplicar aranceles de 5 por ciento a todas las importaciones desde México que se incrementarían de manera gradual. El gobierno de AMLO tomó medidas efectivas para detener el flujo de migrantes.

Proceso electoral

La amenaza fue retirada luego de que México acordó una serie de medidas como el despliegue de 21 mil elementos de la Guardia Nacional hacia la frontera sur del país, un movimiento aplaudido por Trump.

Las detenciones de las autoridades del lado estadounidense de la frontera cayeron a menos de 95 mil en junio, desde los cerca de 130 mil en mayo, que fue la más alta desde 2011.

Aun así, Mike Pompeo, secretario de Estado de EU, dijo que México necesita hacer más para evitar el cruce ilegal de personas.

López Obrador dijo en la entrevista que el plan de desplegar la Guardia Nacional en la frontera se hizo desde antes de que Trump lanzara la amenaza arancelaria.

Indica que vio dichas amenazas como parte de un proceso electoral. Dijo que la forma de reducir la migración es avanzar económicamente e impulsar el desarrollo en Centroamérica.