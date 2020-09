Así perdió este millonario 41 mdd en un mercado que no entendía

Un multimillonario japonés dijo en Twitter que había perdido 4 mil 400 millones de yenes (41.4 millones de dólares) negociando acciones en medio de los cambios volátiles provocados por la pandemia.

En un tweet titulado "Deep Regrets", Yusaku Maezawa, fundador y exdirector ejecutivo del minorista de moda en línea Zozo, dijo que perdió dinero a través del day trading, una práctica que no logró dominar. Expresó su pesar por la suma que había perdido y prometió recuperarla a través de su negocio.

Day trading son las operaciones bursátiles de compra venta de activos en las que se entra y sale el mismo día, se puede operar con divisas, acciones, materias primas, entre otros activos.

"Estaba cegado por las oscilaciones del mercado impulsadas por el virus y perdí 4 mil 400 millones de yenes a través del comercio repetido de acciones a corto plazo, algo con lo que no me he familiarizado", dijo Maezawa en el tuit del domingo. “Con 4 mil 400 millones de yenes, ¿a cuántas personas se les podría haber entregado el dinero? Este arrepentimiento no tiene fin".

Maezawa, cuyo patrimonio neto se redujo en alrededor de 215 millones de dólares este año a 3.5 mil millones de dólares según datos compilados por Bloomberg, es bien conocido por hacer 'trucos' en Twitter.

A principios de este año, Maezawa dijo que está buscando una compañera para su viaje planeado a la Luna en el cohete de Elon Musk en 2023. Descartó el plan después de enfrentar críticas por el proceso.

Los seguidores han mostrado respuestas mixtas a su último tuit sobre el comercio de acciones, algunos muestran simpatía y otros expresan asombro por el alcance de las pérdidas.