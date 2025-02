Corea del Sur le ‘copia’ a Trump: Impone aranceles al acero chino por ‘temor’ a productos más baratos

Corea del Sur busca implementar aranceles sobre algunos productos y aceros chinos debido a las preocupaciones sobre una afluencia de productos más baratos que inundan el mercado, siguiendo una medida similar de la administración Trump.

La práctica ha perjudicado a la industria siderúrgica de Corea del Sur, según un comunicado del Ministerio de Comercio, que citó una investigación preliminar. El gobierno intentará imponer un arancel provisional de hasta el 38.02 por ciento a las placas de acero laminadas en caliente importadas de China, dijo.

Corea del Sur también busca implementar un arancel de casi el 28 por ciento a Baoshan Iron & Steel Co., y un impuesto de alrededor del 38 por ciento a proveedores como Hunan Valin Xiangtang Iron and Steel Co., según el comunicado.

¿Por qué Corea del Sur quiere incrementar aranceles y a cuáles empresas?

La investigación del gobierno comenzó en octubre pasado, después de que Hyundai Steel Co. solicitara una investigación del asunto en julio, según el comunicado. Los gravámenes entrarán en vigor una vez que sean aprobados por el Ministerio de Finanzas.

Hyundai Steel subió hasta un 10 por ciento en Seúl, la mayor ganancia intradía desde diciembre. Otras siderúrgicas coreanas como Posco Holdings también subieron, mientras que Baoshan Iron & Steel bajó levemente en Shanghái.

La industria siderúrgica china ha comenzado a reducir su producción debido a que una prolongada crisis inmobiliaria ha reducido la demanda, pero el país asiático sigue produciendo mucho más de lo que puede absorber internamente, lo que empuja los productos al exterior. El año pasado, las exportaciones de acero de China alcanzaron su nivel más alto en nueve años.

Hyundai Steel dijo que su negocio se vio afectado debido a una avalancha de placas de acero laminadas en caliente provenientes de China y Japón, lo que llevó a la compañía a presentar una queja ante el gobierno. Los productos chinos de bajo precio también fueron parte de la razón por la que Posco Holdings Inc., el principal fabricante de acero del país, cerró su planta de alambrón número uno en Pohang.

Trump ‘inició' guerra de aranceles

A principios de este mes, el presidente Trump ordenó un arancel del 25 por ciento a todas las importaciones estadounidenses de productos de acero y aluminio, en una medida enérgica contra lo que los funcionarios de la administración dijeron que eran esfuerzos de países como China para eludir los aranceles existentes. Eso ocurrió una semana después de que añadiera un arancel del 10 por ciento a todas las importaciones chinas.

Beijing también anunció medidas de represalia que entrarían en vigor a fines de este mes y que tenían un alcance más calibrado, y que apuntaban solo a bienes importados de Estados Unidos por un valor de 14 mil millones de dólares el año pasado. Eso marcó una estrategia más cautelosa por parte de China que en el primer mandato de Trump, cuando las dos economías más grandes del mundo intercambiaron aranceles comerciales durante años.

Trump había prometido imponer aranceles a China, Canadá y México, acusando a esos países de no hacer lo suficiente para ayudar a frenar la oleada de drogas ilegales y migrantes indocumentados que cruzan las fronteras de Estados Unidos.