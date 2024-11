¿Qué dicen los economistas sobre los aranceles de Trump a México? ‘Esa guerra es probable, pero no puede durar’

(Hannah Beier and Fred Ramos/Photographer: Hannah Beier and F)

Al mismo tiempo que la presidenta Claudia Sheinbaum intenta calmar las preocupaciones por la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles del 25 por ciento, los economistas no ven con buenos ojos los problemas que se avecinan si el presidente electo de Estados Unidos cumple su promesa.

Los analistas se han apresurado a revisar sus previsiones para 2025 y ahora prevén un cuarto año consecutivo de crecimiento decreciente y mucha menos inversión extranjera. Banxico dijo el miércoles que cualquier predicción sería prematura, pero está claro que sólo hablar de gravámenes es suficiente para generar temores de una calamidad económica. En total, unos aranceles tan elevados pondrían en riesgo casi el 11 por ciento del producto interno bruto de México, según una estimación de Bloomberg Economics.

Moody’s Analytics recortó a más de la mitad de su estimación de crecimiento económico para el próximo año, a 0.6 por ciento, lo que lo convertiría en el peor año para México desde la recesión relacionada con la pandemia en 2020. Los analistas dijeron que “la La economía se verá afectada a través de los canales del comercio, la inversión y las remesas, mientras que el sector financiero se verá sacudido por la aversión al riesgo y la volatilidad”. S&P Global Ratings fue ligeramente menos sombrío, reduciendo su proyección de crecimiento para 2025 a 1.2 desde 1.5 por ciento, citando una “mayor incertidumbre” en la relación comercial con EE.UU.

“Incluso la amenaza de aranceles envía una señal escalofriante al clima de inversión en México. Habrá menos apetito por parte de inversionistas para apostar por México y poner dinero, especialmente en manufactura”, dijo Diego Marroquín, investigador de comercio de América del Norte en The Wilson Center. “México tendrá que actuar preventivamente en temas que quedan fuera de la agenda comercial para que EU se siente a la mesa”.

Trump dijo que impondrá gravámenes si México -y Canadá- no detienen el flujo de fentanilo y los cruces fronterizos irregulares. Sheinbaum envió una carta a Trump sobre el éxito de México en la lucha contra las drogas y luego se puso al teléfono con él el miércoles, para decirle que México ya estaba impidiendo que los migrantes llegaran a EU.

La presidenta también dijo que su gobierno estaba delineando cómo podrían ser los aranceles de represalia, pero aún no ha dado detalles. Canadá ya está en el mismo proceso y está tratando de determinar qué artículos serán objeto de los aranceles, informó AP.

¿Por qué los aranceles perjudicarían las inversiones de México?

Incluso si los dos países acaban negociando un acuerdo, la medida podría perjudicar las inversiones que México había asumido que llegarían después de que las empresas se mantuvieran al margen antes de las elecciones estadounidenses. México ha dicho que ha superado a China como principal socio económico de EU, y Sheinbaum ha descrito la manufactura como un motor de crecimiento en México. Los altos funcionarios de su gobierno han estado abogando por una relación estrecha con los líderes empresariales y una expansión de los parques industriales.

Si Trump cumple las amenazas y no son solo fanfarronería, las cosas podrían verse más prometedoras para México. El director ejecutivo de Bank of America para México dijo que no creía que Trump llegue a cumplirlas.

“Nuestro caso base es que no se van a establecer aranceles en el mercado de Norteamérica al final de todo este proceso”, dijo Emilio Romano. “Porque estos aranceles estarían afectando a las economías y a las empresas de los distintos países. Un arancel a México es un arancel a empresas americanas”.

Los codirectores de inversiones en México de Franklin Templeton predijeron el miércoles que si Trump cumple con su promesa, podría levantar cualquier arancel en el corto plazo, lo que abriría la puerta a México a una inversión privada aún mayor que la de este año.

“Para jugar con la guerra de aranceles tienes que ser inteligente, igual Estados Unidos puede decir ’25 por ciento a todo' y México podría poner aranceles específicos a sectores que tienen un lobbying fuerte en EU, que puedan tener un grupo de presión importante”, dijo Luis Gonzali, director de inversiones de Franklin Templeton México. “La imposición de aranceles a corto plazo es probable, pero no puede durar”.

Banxico se prepara ante amenazas de Trump

El banco central de México estudia los posibles escenarios e impacto inflacionario de la amenaza arancelaria de Trump, dijo la gobernadora, Victoria Rodríguez Ceja, durante la presentación del informe trimestral.

El banco elevó su previsión de crecimiento para este año al 1.8 por ciento desde el 1.5 por ciento anterior y mantuvo su previsión para 2025 en 1.2 por ciento. Rodríguez dijo que el banco aún espera que el entorno inflacionario permita futuros recortes de tasas, desde el 10.25 por ciento actual.

Rodríguez declinó precisar en qué medida las promesas de Trump de imponer aranceles más agresivos podrían afectar la inflación y el crecimiento económico en México, pero aseguró que Banxico, como se conoce al banco central mexicano, se mantendrá atento a las medidas que efectivamente decidan el gobierno. entrante de EU.

“Existe incertidumbre sobre las políticas que se van a implementar”, dijo Rodríguez. “Sería prematuro hablar de las posibles implicaciones”.