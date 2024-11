Trump nomina a Pete Hegseth al frente del Pentágono: ¿Quién es el presentador de Fox y a qué se enfrentará?

El próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Pete Hegseth, presentador del programa matutino de fin de semana del canal Fox News y oficial de la Guardia Nacional del Ejército, como su secretario de Defensa.

“Pete ha pasado toda su vida como un guerrero de las tropas y del país”, dijo Trump en un comunicado.

“Pete es duro, inteligente y un verdadero creyente en el principio de ‘Estados Unidos primer’. Con Pete al mando, los enemigos de Estados Unidos están sobre aviso: nuestras fuerzas armadas volverán a ser grandiosas y Estados Unidos nunca se rendirá”, indicó en su declaración el republicano.

¿Quién es Pete Hagseth, próximo secretario de Defensa?

El presidente electo Donald Trump está dando forma a su nueva administración, centrándose hasta ahora en aquellos que fueron sus partidarios más firmes durante la campaña de 2024.

Hegseth, de 44 años, es copresentador de “Fox & Friends Weekend” de Fox News Channel y ha sido colaborador de la cadena desde 2014. También es autor de “The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free”.

Hegseth fue capitán de infantería de la Guardia Nacional del Ejército y prestó servicio en el extranjero, en Afganistán, Irán y la bahía de Guantánamo. Anteriormente, fue director del grupo Concerned Veterans for America, financiado por los Koch.

Según su biografía en Fox, tiene una maestría en políticas públicas de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.

¿A qué se enfrentará el nuevo secretario de Defensa de Trump?

Si es confirmado por el Senado, Hegseth asumiría el control del Pentágono en un momento de crecientes tensiones en Medio Oriente, donde Israel está luchando contra grupos iraníes como Hamás y Hezbolá, y en Ucrania, donde las fuerzas rusas siguen ganando terreno a las tropas de Kiev, a pesar de los miles de millones de dólares en ayuda militar de Estados Unidos y sus aliados.

China, al mismo tiempo, representa una amenaza a largo plazo para Washington mientras avanza con la innovación militar y la construcción de su arsenal nuclear.

Pero Hegseth es una opción poco convencional que tradicionalmente ha recaído en altos líderes militares o ejecutivos corporativos. Hegseth alguna vez dirigió un grupo conservador que abogaba por una mayor privatización del Departamento de Asuntos de Veteranos, y había sido considerado para un puesto en la dirección de ese departamento durante el primer mandato de Trump.

En su exitosa campaña presidencial, Trump ha prometido prohibir a las personas transgénero ingresar al Ejército, eliminar las políticas de diversidad e inclusión en el gobierno y ha hablado de utilizar la Guardia Nacional y posiblemente el ejército en servicio activo para deportar a millones de inmigrantes indocumentados.

La Casa Blanca también podría encargarle al nuevo jefe del Pentágono que reduzca los costos de su presupuesto de más de 840 mil millones de dólares y oriente su burocracia de adquisiciones hacia la financiación de innovaciones tecnológicas.

Los estrechos vínculos de Trump con Elon Musk, cuya SpaceX se ha convertido en un socio vital para la NASA y el Departamento de Defensa de Estados Unidos con contratos por miles de millones de dólares, también es probable que ejerzan su influencia en las futuras políticas del Pentágono.

¿Qué tareas tendrá Pete Hegseth al frente del Pentágono?

El secretario de Defensa supervisa alrededor de 3.3 millones de efectivos militares y civiles en todo el mundo.

La audiencia de confirmación de Hegseth podría sacar a la luz posturas controvertidas que ha adoptado en materia militar, incluida su defensa de los soldados estadounidenses acusados o condenados por crímenes de guerra en Irak y su defensa del trato que reciben los detenidos en la bahía de Guantánamo.

La unidad de Hegseth sirvió en la base penitenciaria estadounidense en Cuba, y posteriormente se presentó voluntario para servir en Irak. También sirvió en Afganistán.

La elección de Hesgeth fue una sorpresa. Su nombre no figuraba en las listas de candidatos más probables, como el representante Mike Waltz de Florida, que fue elegido asesor de seguridad nacional, o el ex secretario de Estado Michael Pompeo, a quien Trump ha descartado. Otros posibles candidatos eran la senadora Joni Ernst de Iowa.

Pero la elección también se ajusta a la preferencia que Trump ha tenido durante mucho tiempo por un personal que se supone que tenga la apariencia adecuada. La elección de Hesgeth, que escribió libros como “Battle for the American Mind” y “The War on Warriors”, también indica que Trump cumplirá su promesa de acabar con lo que él ve como iniciativas “conscientes” en el Pentágono, como el énfasis en las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión.

La próxima administración de Trump podría intentar cambios radicales en el Pentágono, que se enorgullece de ser apolítico.

