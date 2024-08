¿Miedito o qué? Trump amenaza con no estar en el debate vs. Harris

El expresidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump, presentó nuevas dudas sobre si asistirá al único debate acordado con la candidata demócrata Kamala Harris, que está previsto para dentro de dos semanas.

Trump criticó a la cadena ABC News, anfitriona del debate del 10 de septiembre, señalando que esta sesgada a favor de la candidata demócrata, en una publicación el domingo por la noche en su plataforma Truth Social.

“¿Por qué haría el debate contra Kamala Harris en esa cadena?”, escribió el republicano.

“¡Tienen muchas preguntas que responder!”, añadió. “¿Por qué Harris rechazó a Fox, NBC, CBS e incluso CNN? ¡¡¡Estén atentos!!!”, agregó.

En una declaración, este lunes 26 de agosto, el equipo de Kamala Harris dijo que las campañas estaban en un debate sobre si los micrófonos en el foro deberían silenciarse cuando el otro candidato está hablando.

“Le hemos dicho a ABC y otras cadenas que buscan albergar un posible debate en octubre que creemos que los micrófonos de ambos candidatos deberían estar activos durante toda la transmisión”, dijo Brian Fallon, portavoz de Harris, en un comunicado.

Los comentarios de Trump y el enfrentamiento por las reglas sobre el evento amenazan con poner en peligro el único debate que acordaron mantener, hasta este momento, ambos candidatos de los principales partidos, a poco más de dos meses de los comicios.

Trump originalmente había acordado participar en el debate de ABC News con el presidente Joe Biden, entonces candidato demócrata.

Trump y Biden mantuvieron un debate en junio, el cual fue criticado por la actuación desastrosa del presidente en funciones, el cual lo dejó fuera de la carrera para las presidenciales de 2024 por miembros de su propio partido demócrata. En ese debate, los micrófonos de los candidatos estaban silenciados cuando no respondían las preguntas.

¿Cuáles son las reglas del segundo debate presidencial el EU?

Cuando se le preguntó el lunes si quería que se silenciaran los micrófonos durante el debate con Harris, Trump dijo que su equipo había “acordado las mismas reglas” que en el evento con Biden y agregó que no le importaba.

“Probablemente lo hubiera preferido, pero el acuerdo fue que sería igual que la última vez. En ese caso, estaba silenciado. No me gustó la última vez, pero salió bien”, agregó.

Fallon compartió un videoclip de Trump, aprovechando la parte de la respuesta del expresidente que indicaba indiferencia hacia las reglas sobre los micrófonos y diciendo que el debate debería continuar sin silenciarlos.

“Trump dijo que no me importaba si se activaban los micrófonos. Siempre sospeché que era algo que quería su personal, no él personalmente”, escribió Fallon en X, insistiendo en que “con esto resuelto, todo está listo para el 10 de septiembre”.

Trump ha expresado reiteradamente su reticencia a participar en el debate de ABC News con Harris. Inicialmente se negó a comprometerse con el foro tras la salida de Biden. Trump atacó a ABC News y a sus presentadores y mencionó otros lugares, incluido un debate organizado por Fox News, un medio conservador más afín a su campaña.

Trump finalmente aceptó asistir al debate de ABC News mientras buscaba contrarrestar la atención de los medios sobre Harris, cuya entrada en la carrera ha galvanizado a sectores clave de la base demócrata y la ha visto ascender en las encuestas nacionales y en los estados clave.

La campaña de Harris ha propuesto un segundo debate con Trump (cuyos detalles aún no se han determinado) si asistía al foro de ABC News, pero descartó su participación en un debate de Fox News.

Los compañeros de fórmula de Trump y Harris, el senador republicano JD Vance de Ohio y el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, tienen previsto celebrar su propio debate el 1 de octubre con CBS News.