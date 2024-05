Mercado Libre solicita licencia bancaria en México: ‘Queremos ser protagonistas’

El gigante latinoamericano de comercio electrónico y fintech, MercadoLibre Inc. está iniciando conversaciones con las autoridades en México para solicitar una licencia bancaria y así ampliar la gama de productos que ofrece a los clientes en el país.

Osvaldo Giménez, presidente de Mercado Pago, indicó que la empresa se mantiene en conversaciones con las autoridades del banco central, el regulador bancario y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para obtener dicha licencia. Por lo que se tiene previsto que el proceso formal comenzará en los próximos meses.

“La oportunidad es fenomenal. Vemos en México lo que pasó en Brasil durante la última década, donde hubo un enorme aumento en el acceso a la banca, los pagos electrónicos y el crédito”, dijo Giménez en una entrevista.

“Queremos ser protagonistas de esto y eso nos permitirá lanzar más productos”, añadió.

Sé tiene previsto que el proceso para que MercadoLibre obtenga una licencia bancaria tomará entre 12 y hasta 24 meses.

Esto ocurre debido a que México se ha convertido en un campo de batalla clave para las startups de servicios financieros, menos del 50 por ciento de la población tiene acceso a una cuenta bancaria. Es por ello que un número cada vez mayor de fintechs han solicitado licencias bancarias para ofrecer un menú completo de opciones.

La empresa argentina Ualá obtuvo una licencia mediante la compra de ABC Capital, el gigante británico de la fintech Revolut recibió una licencia en abril, mientras que la brasileña Nubank la solicitó formalmente. Otras cuatro empresas locales se encuentran qué proceso, tal como se te informó en El Financiero.

Hasta ahora, Mercado Libre ha estado operando en México con una licencia fintech conocida como IFPE, que le permite ofrecer una serie de servicios, incluida la aplicación de billetera de la empresa.

Por lo que la obtención de una licencia bancaria abriría la puerta a recibir depósitos de nómina y eliminaría un límite en los montos retenidos, incluso el proceso de aprobación y emisión de tarjetas de crédito también sería más rápido. Sin embargo, no se dieron detalles acerca de los productos que buscarán implementar.

“La licencia bancaria facilitará muchas cosas, desde cómo ofrecemos crédito a los usuarios hasta cómo podemos ofrecer productos de inversión”, explicó el presidente de Mercado Pago.

“Con la escala que ya tenemos y la ambición que tenemos de ser el banco digital más grande de América Latina, este paso va en la dirección correcta”, agregó.

A un año de empezar a otorgar las tarjetas de crédito en México, Mercado Pago ha emitido un millón en el país. También ha brindado más de un millón de préstamos a pequeñas empresas y ha ofrecido 12 millones de líneas de crédito a los usuarios. La mayor demanda es de crédito, señaló Giménez.

La empresa no tiene licencia bancaria en los demás países donde opera y no busca tenerla, debido a que puede brindar los servicios deseados bajo los marcos actuales, indicó Giménez.

MercadoLibre tiene previsto crear 8 mil 200 nuevas oportunidades de empleo en México en el transcurso de este año, así como invertir una suma equivalente a los 2 mil 500 millones de dólares en sus operaciones en el país. En la región, la compañía tiene acuerdos de préstamo con Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. y JPMorgan Chase & Co.

“Estamos muy entusiasmados con lo que estamos viendo en México”, expresó.

“Hemos visto un gran crecimiento en nuestros productos, el mercado, las opciones de pago y el crédito. Es por eso que estamos haciendo tanta inversión, recientemente trasladamos nuestra oficina a un espacio más grande y estamos contratando”, finalizó Giménez.