Riesgo de cierre de gobierno en EU: Plan de financiación enfrenta 24 horas críticas

El nuevo plan de financiación a corto plazo del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, para el gobierno estadounidense podría fracasar en las próximas 24 horas, aumentando el riesgo de un cierre del gobierno el 18 de noviembre.

Los conservadores de línea dura tienen dos oportunidades para ‘torpedear’ la propuesta de Johnson incluso antes de la votación de la Cámara prevista para el martes 14 de noviembre. El presidente Joe Biden también tiene un arma disponible. Podría emitir una amenaza de veto explícita, lo que dañaría las perspectivas de apoyo demócrata en esa votación.

Biden indicó el lunes por la tarde que se inclinaba a no hacer una amenaza de veto, destacando las negociaciones en curso con los líderes del Senado de ambos partidos.

“No voy a emitir un juicio sobre lo que vetaría o lo que firmaría”, dijo Biden a los periodistas en la Casa Blanca, y agregó que “esperará y verá” cómo avanzan las conversaciones sobre la financiación provisional.

El plan de Johnson, que financiaría temporalmente algunas partes del gobierno estadounidense hasta el 19 de enero y otras hasta el 2 de febrero, enfrenta la oposición de al menos ocho ultraconservadores que quieren recortes inmediatos del gasto, o cambios a la ley de inmigración como condición para cualquier decisión provisional.

“No apoyaré un status quo que no reconoce la irresponsabilidad fiscal y no cambia absolutamente nada mientras envalentona a un Senado que no hace nada y a un presidente fiscalmente analfabeto”, dijo el presidente del House Freedom Caucus, Scott Perry, en X.

El papel que juegan los demócratas

Eso significa que necesitará que al menos algunos demócratas voten a favor de su plan, aunque muchos de ellos se oponen a dejar de lado la ayuda a Israel y Ucrania y a la amenaza de un cierre de dos etapas en el nuevo año.

Las oportunidades de los conservadores de línea dura surgen de las bizantinas reglas parlamentarias de la Cámara, que son tan onerosas que la legislación generalmente requiere una regla individual especial que debe ser propuesta por el poderoso Comité de Reglas de la Cámara.

Los ultraconservadores del panel podrían unirse para impedir que la medida de financiación salga del comité cuando se reúna el lunes por la noche. Hasta ahora, el representante de Texas, Chip Roy, que forma parte del Comité de Reglas, ha anunciado que se opondrá a la medida. Los ojos estarán puestos en Thomas Massie de Kentucky, quien podría permitir que el proyecto de ley llegue a la sala a pesar de su falta de recortes de gastos.

Los partidarios de la línea dura tendrán otra oportunidad incluso si el comité avanza la resolución. Técnicamente, toda la Cámara debe aprobar la norma propuesta por el panel antes de que pueda considerar el plan de Johnson.

Estas votaciones de procedimiento suelen ser votaciones partidistas y Johnson sólo puede permitirse el lujo de perder a tres de sus miembros republicanos en dicha votación. Los demócratas rara vez han cruzado las líneas partidistas para apoyar las reglas de debate republicanas.

Johnson también tiene la opción de llevar la financiación provisional al pleno sin una regla de debate utilizando un procedimiento diferente que requiere que dos tercios de los representantes aprueben el proyecto de ley. Eso requeriría el apoyo de un gran número de legisladores demócratas.

Ese apoyo demócrata no está garantizado en modo alguno, pero el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, elogió la propuesta de Johnson por no incluir recortes pronunciados y por dejar el gasto en defensa para el segundo plazo. El demócrata neoyorquino también advirtió a Johnson que no añadiera ningún recorte objetable.

“Espero que el presidente no ceda ante las voces fuertes de su flanco de extrema derecha para agregar recortes partidistas”, dijo Schumer.

Sin embargo, es lo que le falta al proyecto de ley lo que ha generado la oposición de los demócratas. La Casa Blanca había estado tratando de vincular la ayuda de emergencia a Ucrania, Israel y la ayuda humanitaria y de desastre al paquete.

En el Senado, los demócratas han programado una votación para el lunes a las 17:30 horas para comenzar a trabajar en un plan demócrata rival, probablemente para obtener financiación provisional hasta enero.

Se necesitarían votos del Partido Republicano para avanzar en el debate sobre esa medida. Los republicanos del Senado se están preparando para bloquearlo, dijo John Cornyn, de Texas, en X.

Si la mayoría de los senadores republicanos se unen para bloquear la consideración, sería una señal de que están apoyando el plan de Johnson.