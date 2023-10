Muere Rainer Gut, el hombre que llevó a la cima a Credit Suisse y mutó la economía de Suiza

Rainer Gut, quien convirtió a Credit Suisse Group AG de Suiza en un gigantesco banco de inversión global, falleció a los 91 años. El hombre murió el pasado 11 de octubre, según el periódico Neue Zürcher Zeitung. No dio detalles.

Gut, nacido en Suiza y cuya carrera incluyó períodos en Wall Street, ocupó altos cargos en Credit Suisse durante 23 años, de 1971 a 2000. Su ambición, como él mismo dijo, era expandir el banco con sede en Zurich más allá de sus raíces en el sector privado. La gestión patrimonial se convertirá en “un actor importante en todas las áreas de actividad financiera en todo el mundo”.

Bajo su liderazgo, cerca de 20 empresas se unieron al imperio Credit Suisse. El banco compró o tomó el control de entidades como First Boston Corp, en 1988; el Bank Leu de Suiza en 1990 y el Volksbank en 1993; la segunda aseguradora de Suiza, Winterthur Insurance Group, en 1997; la unidad de gestión de dinero del banco de inversión neoyorquino Warburg Pincus en 1999; y la firma de Wall Street Donaldson, Lufkin & Jenrette en 2000.

En 1998 los activos de Credit Suisse superaron a los de Swiss Bank Corp y Union Bank de Suiza, cumpliendo el objetivo de Gut de convertir a su institución en el número uno entre los “tres grandes” bancos suizos. Poco después, el Swiss Bank y el Union Bank se fusionaron para crear lo que hoy es UBS AG.

Como presidente honorario de Credit Suisse –el puesto en gran medida ceremonial que le fue otorgado cuando renunció en 2000– Gut tuvo un asiento de primera fila mientras el banco global que construyó soportó dos décadas de revelaciones embarazosas, cambios de dirección e intentos de reestructuración. Sus sucesores al frente de la empresa pretendían reducir su tamaño, retirarse de Wall Street y limitar su enfoque para restaurar la rentabilidad y la reputación del banco.

Al final, ninguno de esos esfuerzos resultó suficiente. En marzo, cuando Credit Suisse enfrentaba un colapso en la confianza del mercado y salidas de fondos de clientes, el gobierno suizo negoció su adquisición por parte de su antiguo rival, UBS, por 3.000 millones de francos suizos (3.300 millones de dólares), una miseria relativa .

Rainer Gut, el hombre que transformó la economía de Suiza

Más allá de su función en Credit Suisse, Gut formó parte de un grupo de élite de líderes empresariales que transformaron la economía de Suiza y la colocaron en el mapa mundial. Entre sus pares se encontraban Frizt Gerber , quien durante mucho tiempo fue director ejecutivo de Zurich Insurance Co. y de lo que hoy es Roche Holding AG, y Helmut Maucher, quien fue director ejecutivo de Nestlé SA. El grupo de hombres a menudo rotaba puestos, intercambiando roles de liderazgo en las empresas de cada uno. Cuando Gut dejó Credit Suisse en 2000, se convirtió en presidente de Nestlé.

Gut tuvo un papel destacado en la delicada disputa sobre cómo habían actuado los bancos suizos durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo acusaciones de que algunos bancos suizos habían retenido activos depositados por judíos antes de que fueran asesinados en el Holocausto y habían ayudado al régimen nazi de Alemania a lavar oro saqueado de otros países. El apoyo inicial de Gut a la creación de un fondo en beneficio de las víctimas del Holocausto –independientemente de su origen religioso– sentó las bases para un acuerdo de 1998 en el que Credit Suisse y UBS acordaron pagar 1.250 millones de dólares a los supervivientes del Holocausto y sus herederos, a cambio de la eliminación de demandas.

Rainer Emil Gut nació el 24 de septiembre de 1932 en Baar, un pueblo del cantón de Zug, en el centro de Suiza, y fue uno de los siete hijos de Emil Gut y la ex Rosa Mueller. Su padre trabajó en un banco regional, el Zuger Kantonalbank, y llegó hasta el puesto ejecutivo más alto: director, según una biografía de 2003 de René Lüchinger y Erik Nolmans.

Al igual que su padre, Gut asistió a la escuela cantonal de Zug. Jugó balonmano, esquió y aprendió a tocar el piano, habilidad que mostraría en ocasiones durante su vida profesional posterior.

Gut expresó desde el principio interés en convertirse en pintor, pero decidió seguir los pasos de su padre en la banca, según Lüchinger y Nolmans. Al igual que su padre, comenzó como aprendiz en Zuger Kantonbank, pero en 1956 se mudó a Londres con Josephine Lorenz, una ex modelo fotográfica estadounidense que había conocido poco antes en Zurich. Un año después se casaron en Baar. Pasaron a tener cuatro hijos.

Comenzó su carrera en Union Bank of Switzerland, que lo envió a Nueva York, donde se unió a Lazard Freres & Co. y se convirtió en socio general de André Meyer .

Gut llega a Credit Suisse

Sus experiencias en Londres y Nueva York dieron sus frutos cuando Schweizerische Kreditanstalt (el nombre original de Credit Suisse) buscó un banquero con experiencia internacional para liderar un impulso en la banca de inversión. Dos años después de unirse a Credit Suisse para dirigir el banco de inversión estadounidense, fue nombrado miembro de la junta directiva del banco en Suiza.

Su gran oportunidad llegó en 1977, cuando Credit Suisse afrontaba una crisis.

En lo que se conoció como el asunto Chiasso, el director de la sucursal del banco en Chiasso, una pequeña ciudad en la frontera de Suiza con Italia, había canalizado ilegalmente el equivalente a 880 millones de dólares a una sociedad holding registrada en Liechtenstein que él controlaba.

Sin pasar por un puñado de altos ejecutivos, el banco eligió a Gut, uno de los pocos ejecutivos que no se vio contaminado por el escándalo, como presidente de la junta ejecutiva. El puesto, similar al de director ejecutivo, posicionó a Gut para ejercer influencia en el banco durante la mayor parte de las siguientes tres décadas.

Para inspirar a una fuerza laboral desanimada en la reunión anual del banco de 1978, Gut recitó el poema de Rudyard Kipling If , que trata sobre cómo superar la adversidad. Su objetivo era “dar algo de aliento a mis colegas y evitar que perdieran la cabeza”, le dijo al autor Steven Davis en Leadership in Financial Services: Lessons for the Future (1997). “Teníamos una franquicia tremenda y no había motivo para desesperarse”.

Gut asumió el cargo adicional de presidente en 1983, tras la jubilación de Oswald Aeppli.

Cuando los mercados empeoraron en 2001 y 2002, el imperio que Gut había construido para Credit Suisse casi colapsó. Sus adquisiciones, algunas adquiridas en el pico del mercado, trajeron consigo terribles cargas de deuda y pérdidas, y hundieron al banco en números rojos. Su sucesor y protegido, Lukas Muehlemann, fue destituido. Eso inició una puerta giratoria entre los directores ejecutivos.

En 2015 Gut hizo una aparición sorpresa en una junta de accionistas para dar la bienvenida al entonces director ejecutivo Tidjane Thiam, recién nombrado para tomar las riendas del banco. “Es un placer conocerle”, dijo Thiam al presidente honorario. “He escuchado mucho de ti.”