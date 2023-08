‘Cuidadito, te estoy vigilando’: Trabajadores en home office son menos productivos, según estudio

El acalorado debate sobre el valor del trabajo remoto frente al trabajo en la oficina ha encontrado nuevas municiones con una nueva investigación que revela una menor productividad cuando se trabaja desde casa.

Un estudio realizado por economistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de California en Los Ángeles descubrió que los trabajadores asignados al azar para trabajar desde casa a tiempo completo son un 18 % menos productivos que los que están en la oficina.

Los investigadores, que estudiaron a los trabajadores de entrada de datos recién contratados en la India que fueron asignados al azar a la casa o la oficina, dijeron que dos tercios de la caída en la productividad fue evidente desde el primer día de trabajo. La diferencia restante apareció con el tiempo, ya que los trabajadores en la oficina aprendieron más rápido que sus contrapartes completamente remotas.

Sorprendentemente, los trabajadores remotos que preferían trabajar desde casa eran incluso menos productivos que aquellos que preferían estar en la oficina.

Según José María Barrero, economista y cofundador de WFH Research , un grupo dedicado al estudio de los arreglos de trabajo remoto, este último artículo es consistente con otros que han encontrado que el trabajo totalmente remoto es menos productivo que el totalmente presencial o híbrido. Aún así, incluso si el trabajo completamente remoto es menos productivo, señala que podría valer la pena para las empresas que ahorran sumas sustanciales en bienes raíces.

La nueva investigación subraya los desafíos inherentes a la investigación de la productividad. Dado que los trabajadores en la prueba fueron contratados recientemente, sus resultados pueden diferir de los empleados que cambian a un modo completamente remoto solo después de pasar un tiempo significativo en el sitio.

“Obviamente va a haber una gran diferencia entre alguien que ya entiende bien el trabajo y ya conoce la cultura de la empresa y cómo se hacen las cosas, y ahora dices ‘Ok, ahora puedes trabajar desde casa unos días a la semana’, dijo David Atkin, profesor de economía en el MIT y uno de los coautores del artículo. “En términos de extrapolación, necesitamos pensar cuidadosamente sobre eso”.

El estudio no tiene todas las respuestas para los gerentes que intentan navegar por el medio desordenado del trabajo híbrido, que sigue siendo el modelo dominante en los EE. UU.

Un análisis reciente a gran escala realizado por la consultora McKinsey & Co. de su propia fuerza laboral encontró que aproximadamente el 50 % del tiempo que se pasaba en el sitio era el punto ideal para el trabajo híbrido. Algo más que eso se produjo a expensas de la flexibilidad y el tiempo de concentración y no mejoró el rendimiento. Otra investigación de prueba de control aleatoria encontró que los arreglos híbridos no tuvieron un impacto significativo en la productividad , aunque los empleados estaban sustancialmente más felices y tenían menos probabilidades de irse.

“Muchos de los artículos que salen y critican el trabajo remoto y brindan evidencia de que el trabajo remoto es menos productivo en realidad hablan de trabajo completamente remoto, cuando realmente lo que le importa a la mayoría de las personas que pueden trabajar desde casa es híbrido”, dijo Barrero. “Es importante tener en mente esos matices”.

Atkin del MIT está de acuerdo. “Gran parte de la discusión ahora es hacia dónde vamos en este espectro de trabajo desde casa”, dijo. “¿Llegamos al trabajo completo desde casa o al trabajo completo en la oficina? Creo que terminaremos en algún punto intermedio”.